Coursera Project Network
تطوير الالعاب باستخدام برنامج Unity: مدفع الكرات
Coursera Project Network

تطوير الالعاب باستخدام برنامج Unity: مدفع الكرات

Taught in Arabic

Course

Gain insight into a topic and learn the fundamentals

Mohamed Alaa

Instructor: Mohamed Alaa

Coursera Plus

Included with Coursera Plus

Beginner level

Recommended experience

1 hour to complete
Flexible schedule
Learn at your own pace

What you'll learn

  • تعلم نوافذ Unity واعداداته

  • تعلم التحكم فى النظام الفيزيائى لـ Unity وتطبيقه على الاشياء

  • تعلم انشاء نظام تحكم للعبة عن طريق الكود

Skills you'll gain

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Assessments

1 quiz

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There is 1 module in this course

مشروع " مدفع الكرات " هو مشروع موجه للمطورين المبتدئين اللى عندهم معرفة بسيطة جدا بـ Unity وبلغة الـ C# فى المشروع ده اللى مدته تقريبا ساعة او اقل هتتعلم حاجات مهمة زى 1 - اعدادات يونيتى والنوافذ المهمة اللى فيه 2 - التحكم فى النظام الفيزيائى لـ Unity وتطبيقه على الاشياء 3 - انشاء نظام تحكم للعبة عن طريق الكود عشان نحقق ده هنفهم سوا الاول ايه هو النظام الفيزيائى بتاع يونيتى وازاى نتعامل معاه وهنعرف ايه هى العناصر اللازم الحاقها باى شئ فى Unity عشان يقدر يتعامل مع النظام الفيزيائى ده, هنعرف كمان عنصر مهم وبيستعمل فى معظم الالعاب المهمة زى لعبة AngryBirds وهو عنصر الـ Spring Joint, وهنتعلم كمان ازاى نتحكم فى اللعبة عن طريق التاتش ومن غير اى زراير خالص وهنعرف نوعين مهمين من احداثيات يونيتى وهما الـ World space والـ Screen space هنعرف الفرق بينهم, وكمان هنعرف ازاى نتحكم فى الحاجات دى كلها مش بس عن طريق Unity لكن كمان عن طريق الكود فى الـ C#. سواء كنت بادئ يونيتى من فترة صغيرة او لسة بتبدا خالص اؤكدلك انك هتعرف حاجات جديدة وفى اقل من ساعة هتتعلم مهارات مهمة هتفتحلك نوافذ وافكار جديدة عشان تصنع العاب تقدر تنافس بيها وتضيفها لرصيدك

What's included

10 videos3 readings1 quiz1 plugin

Instructor

Mohamed Alaa
Coursera Project Network
1 Course31 learners

Offered by

Coursera Project Network

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