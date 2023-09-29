تطوير الالعاب باستخدام برنامج Unity: مدفع الكرات

مشروع " مدفع الكرات " هو مشروع موجه للمطورين المبتدئين اللى عندهم معرفة بسيطة جدا بـ Unity وبلغة الـ C#
فى المشروع ده اللى مدته تقريبا ساعة او اقل هتتعلم حاجات مهمة زى 1 - اعدادات يونيتى والنوافذ المهمة اللى فيه 2 - التحكم فى النظام الفيزيائى لـ Unity وتطبيقه على الاشياء 3 - انشاء نظام تحكم للعبة عن طريق الكود عشان نحقق ده هنفهم سوا الاول ايه هو النظام الفيزيائى بتاع يونيتى وازاى نتعامل معاه وهنعرف ايه هى العناصر اللازم الحاقها باى شئ فى Unity عشان يقدر يتعامل مع النظام الفيزيائى ده, هنعرف كمان عنصر مهم وبيستعمل فى معظم الالعاب المهمة زى لعبة AngryBirds وهو عنصر الـ Spring Joint, وهنتعلم كمان ازاى نتحكم فى اللعبة عن طريق التاتش ومن غير اى زراير خالص وهنعرف نوعين مهمين من احداثيات يونيتى وهما الـ World space والـ Screen space هنعرف الفرق بينهم, وكمان هنعرف ازاى نتحكم فى الحاجات دى كلها مش بس عن طريق Unity لكن كمان عن طريق الكود فى الـ C#. سواء كنت بادئ يونيتى من فترة صغيرة او لسة بتبدا خالص اؤكدلك انك هتعرف حاجات جديدة وفى اقل من ساعة هتتعلم مهارات مهمة هتفتحلك نوافذ وافكار جديدة عشان تصنع العاب تقدر تنافس بيها وتضيفها لرصيدك