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Instructor

Offered by

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Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

实验一 模式动物与遗传学

1 hour to complete
6 videos (Total 38 min)
Week
2

Week 2

1 hour to complete

实验二 染色体观察及果蝇平衡染色体

1 hour to complete
4 videos (Total 59 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

实验三 果蝇唾腺染色体制备及观察

2 hours to complete
4 videos (Total 62 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

实验四 黑腹果蝇雌雄鉴别与突变体观察

1 hour to complete
2 videos (Total 44 min)

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