本课程的实验设计贯穿以研究基因功能为目的遗传学思维理念及精髓。通过背景知识的介绍和相关的实验操作，使大家建立这样的理念：研究基因功能时，在分子水平通过敲除或者敲入的策略，使基因突变或者修饰，这些突变依赖载体染色体的传递，将稳定地传给下一代。通过设计精巧的遗传杂交实验，追踪易于识别的染色体标记，就可以定位目的基因、获得纯合突变体，研究表型与基因型间的对应关系，从而理解各种表型的分子机制。整个实验过程涉及生物学不同学科知识和实验设计的融合。
遗传学实验Peking University
About this Course
Offered by
Peking University
Peking University is determined to make its education openly accessible to students in China and around the world. With over 3000 faculty members, Peking University offers excellence in teaching and learning.
Syllabus - What you will learn from this course
实验一 模式动物与遗传学
包括线虫、果蝇、斑马鱼的雌雄识别（遗传杂交前必备的技能）并了解其生活史（设计实验的同时，倒推实验材料的准备、遗传杂交的操作以及观察后代的各个时间节点必备知识）。
实验二 染色体观察及果蝇平衡染色体
通过微观（观察不同物种染色体玻片标本）和宏观（观察携带显性标记基因的平衡染色体果蝇[Balancer]表型，包括第一、第二、第三平衡染色体果蝇）水平染色体观察，了解染色体是代与代之间遗传信息传递的载体。通过追踪染色体上的表型，准确无误地区分携带不同基因型的后代，进而定位和追踪基因。涉及最常用的平衡染色体工具果蝇，以及如何利用染色体倒位从而抑制重组的知识点和原理。显微镜与体视解剖镜的使用。
实验三 果蝇唾腺染色体制备及观察
提供详细的果蝇唾腺染色体制备演示视频，通过亲自解剖果蝇的唾腺组织，在载玻片上经过一系列的处理制备唾腺染色体，体验简便的唾腺染色体制备方法。实验材料可以选择黑腹果蝇Drosophila melanogaster，也可以选择大果蝇Drosophila virilis。视频讲解和PPT都提供根据端部横纹特征准确无误识别2个物种的每条染色体的清晰图谱。
实验四 黑腹果蝇雌雄鉴别与突变体观察
介绍黑腹果蝇在生物学上的分类地位及作为模式动物在遗传学及生物学研究中的地位、介绍识别雌雄及各种突变体的要点和突变体的重要性，观察代表性突变体的同时区别雌雄。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
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