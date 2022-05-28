ندرة الموارد من أهم المشاكل التي تقابلنا في حياتنا، ويأتي في مقدمة هذه الموارد الوقت المتاح لدينا لإنجاز المهام المطلوبة منا على أكمل وجه، حيث أصبح تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية (Work/ Life Balance) أمراً صعب المنال في هذه الأيام، بل يكاد يكون مستحيلاً في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يجعلك على اتصال بعملك على مدار الساعة.
كيف توازن بين عملك وحياتك الشخصيةAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال التنمية البشرية
خبرة في مجال التنمية البشرية
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
كيف توازن بين عملك وحياتك الشخصية
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على بعض النصائح الذهبية التي ستساعدك على تحقيق التوازن في حياتك، شرح خطوات تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، توضيح كيفية استخدام عجلة الحياة، تبيان أهمية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.