ما ستحرزه:
في هذه الدورة التدريبية القائمة على مشروع*، ستتعلم كيفية إعداد عنصر أساسي في البحث عن الوظائف أو البرامج التدريبية المتوفرة، ألا وهو السيرة الذاتية. ستطَّلع على أفضل الممارسات المتعلقة بالسيرة الذاتية وتستكشف الاتجاهات الحالية، بالإضافة إلى توجيهات من أحد مستشاري المسارات الوظيفية وأحد مسؤولي التعيين، وستشارك الملاحظات المنظَّمة مع زملائك في أثناء تجديدك لسيرتك الذاتية. وعندما تكمل الدورة التدريبية، سيمكنك إعداد سيرة ذاتية لافتة للنظر تُبرز نقاط قوتك المهنية. ما ستحتاج إليه للبدء: تم إعداد هذه الدورة التدريبية بشكل أساسي للموظفين الشباب أو طلاب الجامعات الذين يكتبون سيرتهم الذاتية للمرة الأولى أو من يتطلعون إلى تجديد السير الذاتية القديمة وإضفاء طابع مهني لافت للنظر عليها. لكن سيستفيد جميع الباحثين عن الوظائف من مواد الدورة التدريبية ومن المشروع، دون النظر إلى المرحلة الوظيفية أو الخبرة المهنية. يتمثل كل ما ستحتاج إليه في توافر برنامج لمعالجة الكلمات يتيح لك إعداد سيرة ذاتية على جهاز الكمبيوتر، وتتوفر الكثير من الأدوات المجانية. *بشأن الدورات التدريبية القائمة على مشروع: يتم إعداد الدورات التدريبية القائمة على مشروع لمساعدتك على إكمال مشروع من الواقع له تأثير فعلي في المستوى الشخصي، مع المُعلِّم ومجموعة من المتعلمين الداعمين والمتقاربين فكريًّا ممن لهم أهداف متشابهة ومن ثم تقديم التوجيهات والاقتراحات طوال الدورة التدريبية. ومن خلال التطبيق الجاد لمفاهيم جديدة في أثناء فترة التعلم، ستفهم محتوى الدورة التدريبية بمزيد من الفعالية، وستبدأ أيضاً في استخدام المهارات التي اكتسبتها لإدخال تغييرات إيجابية في حياتك وفي مسارك الوظيفي. عندما تكمل الدورة التدريبية، سيتوفر لديك مشروع نهائي ستفخر باستخدامه ومشاركته.