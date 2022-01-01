About this Course

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Approx. 7 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Maximization (Psychology)
  • child
  • experience
  • parenting
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 7 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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The State University of New York

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

مقدمة إلى الدورة التدريبية والسير الذاتية

1 hour to complete
1 video (Total 2 min), 2 readings, 1 quiz
26 minutes to complete

العناصر الرئيسية لسيرتك الذاتية: مخزون ذاتي

26 minutes to complete
1 video (Total 6 min), 1 reading
Week
2

Week 2

3 hours to complete

كتابة المحتوى في سيرتك الذاتية

3 hours to complete
1 video (Total 12 min)
Week
3

Week 3

10 minutes to complete

تجميع الأقسام: التنظيم، والتركيب، والتنسيق

10 minutes to complete
1 video (Total 10 min)
Week
4

Week 4

27 minutes to complete

معرفة مجالك

27 minutes to complete
1 video (Total 7 min), 1 reading
17 minutes to complete

أفضل الممارسات لسيرتك الذاتية من صاحب العمل

17 minutes to complete
1 video (Total 7 min)
2 hours to complete

الأسئلة المتداولة

2 hours to complete
1 video (Total 8 min), 1 reading, 1 quiz

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