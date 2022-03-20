Learner Reviews & Feedback for نماذج الابتكار | Innovation Models by Alfaisal University | KLD
About the Course
الابتكار هو أساس استراتيجيات التطوير المؤثرة في إدارة الشركات، ومن إحدى الطرق الفعالة لتطبيق الابتكار في عالم الأعمال هي استخدام أدوات ونماذج الابتكار (Innovation Models) التي تساعد الشركات في التعامل مع تحديات السوق بطريقه ممنهجة، نماذج الابتكار (Innovation Models) لها دور مهم في مساعدة الشركات على تسريع وتنظيم عمليات تحديد المشكلة وإيجاد الحلول، لضمان استدامة الأعمال في بيئة عمل هذا العصر.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان استيعاب والتعامل مع نماذج الابتكار، أو كان مجال عملك يتطلب إتقان تلك المهارات وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك في فهم وتوظيف نماذج الابتكار بشكل فعال ومؤثر ينعكس بنتائج ملموسة على أعمالك.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: اختيار النموذج المناسب حسب نوع المشكلة ومعطيات الموقف، طرق اتباع نماذج الابتكار في إدارة المؤسسات مع بعض الأمثلة التطبيقية، التعرف على المبادئ خلف اثنين من نماذج الابتكار وهما التفكير التصميمي ونظرية (TRIZ)....
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1 - 1 of 1 Reviews for نماذج الابتكار | Innovation Models
By Elhadi F
•
Mar 20, 2022
السلام عليكم
يبدو لي ان الكورس يحتاج الى تطوير اكثر. لا اعتقد فيدوهات مجتمعةعلى بعضها لساعة واحدة فقط ملمة جيدا بالموضوع و تجعلك تفهم هته المهارة و لو سطحيا.
امل في المستقبل القريب تطوير الكورس لجعله مادة غنية تجذبك لفهم المهارة و القدرة على استعمالها بشكل متقن.