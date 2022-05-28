الابتكار هو أساس استراتيجيات التطوير المؤثرة في إدارة الشركات، ومن إحدى الطرق الفعالة لتطبيق الابتكار في عالم الأعمال هي استخدام أدوات ونماذج الابتكار (Innovation Models) التي تساعد الشركات في التعامل مع تحديات السوق بطريقه ممنهجة، نماذج الابتكار (Innovation Models) لها دور مهم في مساعدة الشركات على تسريع وتنظيم عمليات تحديد المشكلة وإيجاد الحلول، لضمان استدامة الأعمال في بيئة عمل هذا العصر.
نماذج الابتكار | Innovation ModelsAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الابتكار
What you will learn
اختيار النموذج المناسب حسب نوع المشكلة ومعطيات الموقف.
التعرف على المبادئ خلف اثنين من نماذج الابتكار وهما التفكير التصميمي ونظرية TRIZ.
طرق اتباع نماذج الابتكار في إدارة المؤسسات.
Skills you will gain
- الإدارة
- الأبتكار
خبرة في مجال الابتكار
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
نماذج الابتكار (Innovation Models)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: اختيار النموذج المناسب حسب نوع المشكلة ومعطيات الموقف، طرق اتباع نماذج الابتكار في إدارة المؤسسات مع بعض الأمثلة التطبيقية، التعرف على المبادئ خلف اثنين من نماذج الابتكار وهما التفكير التصميمي ونظرية (TRIZ).
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