About this Course

1,597 recent views
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Beginner Level

None! Learners do not need prior web development experience. Only basic internet navigation skills and an eagerness to get started with coding.

Approx. 18 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • التمييز بين مطوري الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية والمكدس الكامل.

  • إنشاء وتكوين أنماط صفحة ويب باستخدام HTML وCSS.

  • فوائد العمل باستخدام إطارات عمل واجهة المستخدم.

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

None! Learners do not need prior web development experience. Only basic internet navigation skills and an eagerness to get started with coding.

Approx. 18 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Meta

Syllabus - What you will learn from this course

Week1
Week 1
5 hours to complete

البدء في تطوير الويب

5 hours to complete
19 videos (Total 76 min), 10 readings, 5 quizzes
Week2
Week 2
6 hours to complete

مقدمة إلى HTML وCSS

6 hours to complete
12 videos (Total 48 min), 6 readings, 6 quizzes
Week3
Week 3
6 hours to complete

إطارات عمل واجهة المستخدم

6 hours to complete
12 videos (Total 50 min), 8 readings, 5 quizzes
Week4
Week 4
2 hours to complete

التقييم المقدَر بدرجات في نهاية الدورة التدريبية

2 hours to complete
2 videos (Total 5 min), 3 readings, 2 quizzes

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