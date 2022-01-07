Learner Reviews & Feedback for Безопасность в IT: искусство борьбы с темными силами by Google
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About the Course
В этом курсе мы рассмотрим основные понятия, связанные с безопасностью IT-инфраструктуры. Вы познакомитесь с инструментами и оптимальными методами, позволяющими поддерживать достаточный уровень защиты. Мы расскажем об угрозах и атаках, а также о том, как они могут проявиться. Вы получите общее представление об алгоритмах шифрования и их использовании для защиты данных. Мы расскажем о трех ключевых процессах защиты данных: аутентификации, авторизации и учете. Вы узнаете о решениях для сетевой безопасности – от брандмауэров до шифрования Wi-Fi. Мы рассмотрим модель защиты Chrome OS. В конце курса все эти элементы объединяются в многоуровневую и углубленную архитектуру безопасности. Наши рекомендации помогут вам привнести культуру безопасности в свою организацию или команду.
Пройдя этот курс, вы сможете:
● разбираться в работе алгоритмов и методов шифрования, а также знать обо всех их преимуществах и недостатках;
● ориентироваться в системах и типах аутентификации;
● отличать аутентификацию от авторизации;
● оценивать потенциальные риски и предлагать способы их снижения;
● применять полученные знания для улучшения защиты сетей;
● рассказывать окружающим о сетевой безопасности и помогать им защищать свои данные....
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By Анисимова А
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Jan 7, 2022
Довольно сложный и ужасно интересный курс. Много понятий, много технических подробностей. Целый бесконечный мир ИТ-безопасности. Спасибо преподавателю.