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Back to Безопасность в IT: искусство борьбы с темными силами

Learner Reviews & Feedback for Безопасность в IT: искусство борьбы с темными силами by Google

4.9
stars
19 ratings
5 reviews

About the Course

В этом курсе мы рассмотрим основные понятия, связанные с безопасностью IT-инфраструктуры. Вы познакомитесь с инструментами и оптимальными методами, позволяющими поддерживать достаточный уровень защиты. Мы расскажем об угрозах и атаках, а также о том, как они могут проявиться. Вы получите общее представление об алгоритмах шифрования и их использовании для защиты данных. Мы расскажем о трех ключевых процессах защиты данных: аутентификации, авторизации и учете. Вы узнаете о решениях для сетевой безопасности – от брандмауэров до шифрования Wi-Fi. Мы рассмотрим модель защиты Chrome OS. В конце курса все эти элементы объединяются в многоуровневую и углубленную архитектуру безопасности. Наши рекомендации помогут вам привнести культуру безопасности в свою организацию или команду. Пройдя этот курс, вы сможете: ● разбираться в работе алгоритмов и методов шифрования, а также знать обо всех их преимуществах и недостатках; ● ориентироваться в системах и типах аутентификации; ● отличать аутентификацию от авторизации; ● оценивать потенциальные риски и предлагать способы их снижения; ● применять полученные знания для улучшения защиты сетей; ● рассказывать окружающим о сетевой безопасности и помогать им защищать свои данные....
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1 - 5 of 5 Reviews for Безопасность в IT: искусство борьбы с темными силами

By Анисимова А

Jan 7, 2022

Д​овольно сложный и ужасно интересный курс. Много понятий, много технических подробностей. Целый бесконечный мир ИТ-безопасности. Спасибо преподавателю.

By Логунова Е А

May 11, 2022

просто и интересно о сложном

By Max E

Oct 12, 2021

Стало яснее все!

By Жақыпбек Н М

Dec 5, 2021

Спасибо

By Юманов Н Н

Nov 3, 2021

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