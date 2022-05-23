About this Course

7,111 recent views
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Course 5 of 5 in the
IT-поддержка Google
Beginner Level
Approx. 28 hours to complete
Russian

Skills you will gain

  • Кибербезопасность
  • Защита в сетях Wi-Fi
  • Шифрование
  • Сетевая безопасность
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 5 of 5 in the
IT-поддержка Google
Beginner Level
Approx. 28 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 hours to complete

Угрозы безопасности

5 hours to complete
10 videos (Total 36 min), 7 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

7 hours to complete

Шифрование

7 hours to complete
13 videos (Total 82 min), 9 readings, 7 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

Процессы, связанные с обеспечением защиты данных

3 hours to complete
14 videos (Total 55 min), 2 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

5 hours to complete

Безопасные сети

5 hours to complete
11 videos (Total 70 min), 7 readings, 5 quizzes

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IT-поддержка Google

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