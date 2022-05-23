В этом курсе мы рассмотрим основные понятия, связанные с безопасностью IT-инфраструктуры. Вы познакомитесь с инструментами и оптимальными методами, позволяющими поддерживать достаточный уровень защиты. Мы расскажем об угрозах и атаках, а также о том, как они могут проявиться. Вы получите общее представление об алгоритмах шифрования и их использовании для защиты данных. Мы расскажем о трех ключевых процессах защиты данных: аутентификации, авторизации и учете. Вы узнаете о решениях для сетевой безопасности – от брандмауэров до шифрования Wi-Fi. Мы рассмотрим модель защиты Chrome OS. В конце курса все эти элементы объединяются в многоуровневую и углубленную архитектуру безопасности. Наши рекомендации помогут вам привнести культуру безопасности в свою организацию или команду.
This course is part of the IT-поддержка Google Professional Certificate
Offered By
About this Course
Skills you will gain
- Кибербезопасность
- Защита в сетях Wi-Fi
- Шифрование
- Сетевая безопасность
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Угрозы безопасности
Добро пожаловать на курс по IT-безопасности – последний этап программы сертификации специалистов IT-поддержки. На первой неделе обучения мы познакомим вас с основами безопасности в IT-среде. Вы научитесь определять и выявлять риски, уязвимости, угрозы и самые распространенные типы атак на организации. Мы расскажем, почему принцип КЦД – это фундамент информационной безопасности. К концу первого модуля вы разберетесь в разновидностях вредоносного ПО и типах сетевых и клиентских атак. Вы также познакомитесь с терминами, которые обязательно встретятся во время работы.
Шифрование
На второй неделе курса вы познакомитесь с основами криптологии. Мы рассмотрим типы и принципы шифрования, обсудим самые распространенные алгоритмы, использующиеся в криптографии, и обратимся к истории их развития. По завершении модуля вы будете знать, что такое симметричное, асимметричное шифрование и хеширование. Мы научим вас выбирать в зависимости от ситуации наиболее подходящие криптографические методы.
Процессы, связанные с обеспечением защиты данных
Третья неделя курса посвящена основным понятиям безопасности. Специалисту IT-поддержки необходимо знать, как в организации происходит аутентификация, авторизация и учет. К концу модуля вы научитесь определять оптимальные методы обеспечения этих процессов и выбирать подходящий уровень доступа пользователей внутри компании.
Безопасные сети
На четвертой неделе курса мы познакомимся с безопасной архитектурой сети. Мы поговорим о том, как лучше защитить сеть организации, ведь умение внедрять средства безопасности – очень важный навык. Вы узнаете о некоторых угрозах для беспроводных сетей и способах снизить риски. Мы научим контролировать сетевой трафик и сканировать пакеты. По завершении модуля вы будете знать, как работают VPN и прокси-серверы, в том числе обратные, почему для защиты сети необходим стандарт 802.1X, чем протокол WPA/WPA2 лучше протокола WEP и как захватывать и анализировать пакеты с помощью инструмента tcpdump. Модуль получился насыщенным, но эти знания очень пригодятся специалисту IT-поддержки!
About the IT-поддержка Google Professional Certificate
Эта программа сертификации из пяти курсов предназначена для подготовки специалистов IT-поддержки начального уровня. Она построена на базе нового плана обучения, разработанного компанией Google. 80 % студентов в США отметили, что программа положительно повлияла на их карьеру: они нашли работу, получили повышение или открыли новый бизнес. Программа является частью инициативы Grow with Google, в рамках которой мы помогаем создавать экономические возможности для каждого. Подробнее…
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