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Learner Reviews & Feedback for Java程序设计 by Peking University

4.7
stars
202 ratings
45 reviews

About the Course

《Java程序设计》课程的主要目标有三： 一、掌握Java语言的语法，能够较为深入理解Java语言机制，掌握Java语言面向对象的特点。 二、掌握JavaSE中基本的API，掌握在集合、线程、输入输出、图形用户界面、网络等方面的应用。三、能够编写有一定规模的应用程序，养成良好的编程习惯，会使用重构、设计模式、单元测试等方式提高代码的质量。 本课程要求学习者有一定的程序设计基础，如学过C或者C++语言。...

Top reviews

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1 - 25 of 44 Reviews for Java程序设计

By Jufeng Y

Mar 7, 2019

人数太少，根本没法获得成绩，建议把成绩评分机制改一改

By 上官仲恺

Feb 24, 2018

练习上基本都是选择题，缺少编程的实际练习，希望可以推荐一些Online Judge的网站。

By 吴丹阳

Feb 26, 2019

这就是一个师傅领进门的课程，很棒，感谢

By PPKdeserteagle

May 12, 2017

讲解很浅显易懂，对初学者很有帮助

By roger c

Oct 29, 2017

It's the best choice for beginners, but it's not the best option for software developer.

By kelvin2009

Feb 20, 2018

后面的部分讲得太快了, 听得不是很懂.

习题方面感觉编程练习太少了.

By keelia

Sep 18, 2017

Very useful course, good teacher who's explanations always easy to understand! I'd like to review this course more than once, so that i can understand and manipulate java projects better.

By 郭鑫成

Oct 18, 2017

学习这个课程之前，建议稍微学习一下计算机的基础知识，看一看《HeadFirst java》。另外建议课程涉及的每一个实例自己都敲一遍。

这个课程我觉得难度适中，涉及广泛，是甚好的Java基础课程。

By 黃道隆

Aug 20, 2016

詳細且生動的敘述從Java的歷史,到數據庫.網路及多媒體開發,並且整合最新的Java8內容,有實用的範例可以學習,最後也說明一些寫程式的技巧,在這門課我獲益良多。

By Yvette

Jul 12, 2016

我很喜欢唐博士的讲课风格，很内容详细，ppt条理清晰（偶尔会莫名萌一下...－。－措手不及）。

海外的小伙伴买不到教材。

By AllenQiu

Sep 20, 2016

非常好，老师说得非常细。自己之前就学过JAVA，现在再来看这个视频，对学过的知识进行了又一次的梳理。

By Bing J

Oct 9, 2020

application讲的挺好的，applet可能因为不常用所以不太感兴趣。

By Jeremy X

Jul 4, 2017

非常赞的课程，帮助我打下了JAVA的基础，大仕老师的声音也很迷人。

By 孙朔

May 31, 2016

试听了一下感学很不错啊，在学校java没好好学，这里在重新学一遍

By 毕裕坤

Jul 4, 2017

大仕老师的讲解非常详细，讲课风格幽默，希望能继续向大仕老师学习

By 任宝占

Jun 6, 2018

正是需要的内容，值得学习购买（有基础有进阶有交互），相见恨晚

By yuandezheng

Oct 3, 2019

干货满满；所学是最新业内进展；老师亲自指导，及时回复。

By JianilsLee

Feb 23, 2018

Impressive course, awesome!

By mt8024

Jul 6, 2017

老师讲的很系统，有很多示例可以学习。关键是：中文 ；）

By angushushu

May 7, 2018

thanks! professor Tang

By 张帆

Sep 16, 2016

很详细。从配置java环境，到GUI编程都有

By Xingjian S

Jan 20, 2020

内容设计的比很多外国课程好很多！值得！！

By kechen

Dec 21, 2017

Very good course!

By equne

Aug 15, 2018

受益匪浅，就是对我有点难qwq

By 无用阶级

Nov 23, 2017

老师讲得很好，很清楚

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