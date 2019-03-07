By Jufeng Y•
Mar 7, 2019
人数太少，根本没法获得成绩，建议把成绩评分机制改一改
By 上官仲恺•
Feb 24, 2018
练习上基本都是选择题，缺少编程的实际练习，希望可以推荐一些Online Judge的网站。
By 吴丹阳•
Feb 26, 2019
这就是一个师傅领进门的课程，很棒，感谢
By PPKdeserteagle•
May 12, 2017
讲解很浅显易懂，对初学者很有帮助
By roger c•
Oct 29, 2017
It's the best choice for beginners, but it's not the best option for software developer.
By kelvin2009•
Feb 20, 2018
后面的部分讲得太快了, 听得不是很懂.
习题方面感觉编程练习太少了.
By keelia•
Sep 18, 2017
Very useful course, good teacher who's explanations always easy to understand! I'd like to review this course more than once, so that i can understand and manipulate java projects better.
By 郭鑫成•
Oct 18, 2017
学习这个课程之前，建议稍微学习一下计算机的基础知识，看一看《HeadFirst java》。另外建议课程涉及的每一个实例自己都敲一遍。
这个课程我觉得难度适中，涉及广泛，是甚好的Java基础课程。
By 黃道隆•
Aug 20, 2016
詳細且生動的敘述從Java的歷史,到數據庫.網路及多媒體開發,並且整合最新的Java8內容,有實用的範例可以學習,最後也說明一些寫程式的技巧,在這門課我獲益良多。
By Yvette•
Jul 12, 2016
我很喜欢唐博士的讲课风格，很内容详细，ppt条理清晰（偶尔会莫名萌一下...－。－措手不及）。
海外的小伙伴买不到教材。
By AllenQiu•
Sep 20, 2016
非常好，老师说得非常细。自己之前就学过JAVA，现在再来看这个视频，对学过的知识进行了又一次的梳理。
By Bing J•
Oct 9, 2020
application讲的挺好的，applet可能因为不常用所以不太感兴趣。
By Jeremy X•
Jul 4, 2017
非常赞的课程，帮助我打下了JAVA的基础，大仕老师的声音也很迷人。
By 孙朔•
May 31, 2016
试听了一下感学很不错啊，在学校java没好好学，这里在重新学一遍
By 毕裕坤•
Jul 4, 2017
大仕老师的讲解非常详细，讲课风格幽默，希望能继续向大仕老师学习
By 任宝占•
Jun 6, 2018
正是需要的内容，值得学习购买（有基础有进阶有交互），相见恨晚
By yuandezheng•
Oct 3, 2019
干货满满；所学是最新业内进展；老师亲自指导，及时回复。
By JianilsLee•
Feb 23, 2018
Impressive course, awesome!
By mt8024•
Jul 6, 2017
老师讲的很系统，有很多示例可以学习。关键是：中文 ；）
By angushushu•
May 7, 2018
thanks! professor Tang
By 张帆•
Sep 16, 2016
很详细。从配置java环境，到GUI编程都有
By Xingjian S•
Jan 20, 2020
内容设计的比很多外国课程好很多！值得！！
By kechen•
Dec 21, 2017
Very good course!
By equne•
Aug 15, 2018
受益匪浅，就是对我有点难qwq
By 无用阶级•
Nov 23, 2017
老师讲得很好，很清楚