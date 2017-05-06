By 冯炜•
May 6, 2017
一开始我打了三星，后来决定改成五星，仔细想了一下，这门课还是很不错的，讲的很细，但是可能是不太适应mooc这个平台。具体表现形式为
1.内容非常多，难以消化
2.作业设置不能保证学习效果
特别是第二点。习惯了上mooc的我非常不习惯。
对于第一点来说的话。如果时间充足。可以一点一点看。时间不充足的话。最好是只看自己需要的部分。要不然会非常头疼的
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据说NJU的这门课主要部分是在实验，就像cmu一样，这里不提供lab，不过提供视频就不错啦，咱还是自己去cmu做lab吧
By 姜毅•
Aug 30, 2018
结合深入理解计算机系统学习的，课程很棒，老师大部分课程讲的都通俗易懂。
By 李超•
Feb 25, 2017
看《深入理解计算机系统》看不懂的时候，这里都有基础性的解答
By xiaomengmeng•
Jun 25, 2017
非常好，不是计算机专业的，听起来还是很容易的，讲的很清晰。
第三周第一节课，有一个段话口误，把“或”说成了“与”，就是下面这段。
"所以这个输出完全是等于Ai，那么这个Ai 和刚才我们讲过的这个0，因为这样输入是0，所以这样输出是0。 和0相与输出来的结果当然就是0与上任何一个值 结果还是等于任何一个值，因为0在与门当中0就不起作用，完全取决于另外一个 是0输出就是0，"
By 刘子健•
Dec 7, 2017
讲解十分细致，把很枯燥的操作系统进行分解讲解；学完能很好的理解C语言运行时，操作系统乃至指令层面的变化和支持！
By joyevery•
Jun 20, 2017
太棒啦，讲的很详细，对于深入理解也起到了推动作用，比本校老师讲的好很多。
By 霍彦方•
May 10, 2018
老师讲的很好，就是希望能够有一些题目解析
By Patrick X•
Feb 25, 2018
课程非常好，注重计算机基础。
By fengruoqing•
Dec 8, 2016
It's great!
By LIM•
Mar 1, 2019
需要有编程作业比较好
By JiaY•
Sep 28, 2016
讲的很好，深入浅出！
By 陈章敏•
Apr 8, 2019
啥时候出二啊，期待
By lee•
Apr 17, 2017
参照CSAPP学习
By 常征•
Dec 3, 2017
好课！！！
By ReturnForever•
Oct 6, 2016
good
By 黄鹤翔•
Mar 30, 2020
清晰
By Yiping W•
Aug 3, 2016
Little boring...
Teacher just reading materials...
And the materials is a little hard, if you lost concentration for a while...
THEN YOU LOST EVERYTHING...
By 计耀辉•
Feb 5, 2018
总体不错，因为是旁听，没做练习， 有些听完后还不特别懂。
By zi c•
Jun 25, 2017
讲课的老师照着ppt读