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Learner Reviews & Feedback for 计算机系统基础（一） ：程序的表示、转换与链接 by Nanjing University

4.7
stars
59 ratings
19 reviews

About the Course

本课程主要介绍高级语言程序中的数据类型及其运算、语句和过程调用等是如何在计算机系统中实现的。主要包含三个主题：（1）表示。不同数据类型（如带符号整数、无符号整数、浮点数、数组、结构等）数据在寄存器或存储器中的表示和存储；指令的格式、编码及其在存储器中的存储；存储地址（指针）的表示。（2）转换。高级语言程序中的过程（函数调用）、循环、选择等语句与机器级代码之间的对应关系。（3）链接。多个可重定位目标文件如何链接生成可执行目标文件并加载到系统中。 通过本课程的学习，使学习者能从程序员角度认识计算机系统，能够建立高级语言程序、ISA、OS、编译器、链接器等之间的相互关联，对指令在硬件上的执行过程和指令的底层硬件执行机制有一定的认识和理解，从而增强在程序调试、性能提升、程序移植和健壮性等方面的能力，并为后续的“计算机组成与设计”、“操作系统”、“编译原理”、“计算机体系结构”等课程打下坚实基础。 学完本课程后，学习者将对以下问题有比较深刻的认识，并能解决相关实际问题。 ----程序中处理的数据在机器中如何表示和运算？ ----程序中各类控制语句对应的机器级代码结构是怎样的？ ----多个程序模块是如何链接起来形成可执行目标文件的？ ----机器级代码及构成机器级代码的指令是如何在机器上执行的？...

Top reviews

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1 - 19 of 19 Reviews for 计算机系统基础（一） ：程序的表示、转换与链接

By 冯炜

May 6, 2017

一开始我打了三星，后来决定改成五星，仔细想了一下，这门课还是很不错的，讲的很细，但是可能是不太适应mooc这个平台。具体表现形式为

1.内容非常多，难以消化

2.作业设置不能保证学习效果

特别是第二点。习惯了上mooc的我非常不习惯。

对于第一点来说的话。如果时间充足。可以一点一点看。时间不充足的话。最好是只看自己需要的部分。要不然会非常头疼的

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··

据说NJU的这门课主要部分是在实验，就像cmu一样，这里不提供lab，不过提供视频就不错啦，咱还是自己去cmu做lab吧

By 姜毅

Aug 30, 2018

结合深入理解计算机系统学习的，课程很棒，老师大部分课程讲的都通俗易懂。

By 李超

Feb 25, 2017

看《深入理解计算机系统》看不懂的时候，这里都有基础性的解答

By xiaomengmeng

Jun 25, 2017

非常好，不是计算机专业的，听起来还是很容易的，讲的很清晰。

第三周第一节课，有一个段话口误，把“或”说成了“与”，就是下面这段。

"所以这个输出完全是等于Ai，那么这个Ai 和刚才我们讲过的这个0，因为这样输入是0，所以这样输出是0。 和0相与输出来的结果当然就是0与上任何一个值 结果还是等于任何一个值，因为0在与门当中0就不起作用，完全取决于另外一个 是0输出就是0，"

By 刘子健

Dec 7, 2017

讲解十分细致，把很枯燥的操作系统进行分解讲解；学完能很好的理解C语言运行时，操作系统乃至指令层面的变化和支持！

By joyevery

Jun 20, 2017

太棒啦，讲的很详细，对于深入理解也起到了推动作用，比本校老师讲的好很多。

By 霍彦方

May 10, 2018

老师讲的很好，就是希望能够有一些题目解析

By Patrick X

Feb 25, 2018

课程非常好，注重计算机基础。

By fengruoqing

Dec 8, 2016

It's great!

By LIM

Mar 1, 2019

需要有编程作业比较好

By JiaY

Sep 28, 2016

讲的很好，深入浅出！

By 陈章敏

Apr 8, 2019

啥时候出二啊，期待

By lee

Apr 17, 2017

参照CSAPP学习

By 常征

Dec 3, 2017

好课！！！

By ReturnForever

Oct 6, 2016

good

By 黄鹤翔

Mar 30, 2020

清晰

By Yiping W

Aug 3, 2016

Little boring...

Teacher just reading materials...

And the materials is a little hard, if you lost concentration for a while...

THEN YOU LOST EVERYTHING...

By 计耀辉

Feb 5, 2018

总体不错，因为是旁听，没做练习， 有些听完后还不特别懂。

By zi c

Jun 25, 2017

讲课的老师照着ppt读

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