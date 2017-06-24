本课程主要介绍高级语言程序中的数据类型及其运算、语句和过程调用等是如何在计算机系统中实现的。主要包含三个主题：（1）表示。不同数据类型（如带符号整数、无符号整数、浮点数、数组、结构等）数据在寄存器或存储器中的表示和存储；指令的格式、编码及其在存储器中的存储；存储地址（指针）的表示。（2）转换。高级语言程序中的过程（函数调用）、循环、选择等语句与机器级代码之间的对应关系。（3）链接。多个可重定位目标文件如何链接生成可执行目标文件并加载到系统中。
计算机系统基础（一） ：程序的表示、转换与链接Nanjing University
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Nanjing University
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Syllabus - What you will learn from this course
WEEK1
首先，通过介绍C语言程序的具体实例，来说明高级语言程序的执行结果与编程语言之外的计算机系统其他方面有关，从而使学生明白为何要学习“计算机系统基础”课程；然后，介绍计算机系统基本组成与基本功能、程序开发和执行过程、计算机系统层次结构等概述性内容；最后，简要说明本课程的主要学习内容。
WEEK2
首先，介绍进位计数制和编码的基本概念；然后，介绍定点数的编码表示，在此基础上介绍带符号整数和无符号整数的表示；接着，介绍浮点数的编码表示，主要包括IEEE 754单精度和双精度浮点格式标准；随后介绍逻辑值、西文字符和汉字等非数值数据的编码表示；最后，介绍数据的宽度和存储。
WEEK3
首先，介绍布尔代数和数字逻辑电路的基础性内容；然后，介绍C语言中的按位运算以及逻辑运算；接着，介绍高级语言中的整数加减运算及其对应的底层实现电路。
WEEK4
基于运算电路基础，介绍高级语言中的整数乘除运算与底层实现之间的关系；然后介绍浮点数的运算，特别是浮点运算中的精度问题。
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非常好，不是计算机专业的，听起来还是很容易的，讲的很清晰。 第三周第一节课，有一个段话口误，把“或”说成了“与”，就是下面这段。\n\n"所以这个输出完全是等于Ai，那么这个Ai 和刚才我们讲过的这个0，因为这样输入是0，所以这样输出是0。 和0相与输出来的结果当然就是0与上任何一个值 结果还是等于任何一个值，因为0在与门当中0就不起作用，完全取决于另外一个 是0输出就是0，"
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
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