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Nanjing University

Syllabus - What you will learn from this course

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1

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4 hours to complete

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8 videos (Total 133 min)
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2

Week 2

5 hours to complete

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13 videos (Total 212 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

WEEK3

3 hours to complete
7 videos (Total 109 min)
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4

Week 4

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