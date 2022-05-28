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Course 2 of 5 in the
网络游戏设计与开发 Specialization
Beginner Level
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Chinese (Simplified)
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Instructor

Offered by

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Fudan University

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上海戏剧学院

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

新品诞生记

3 hours to complete
15 videos (Total 116 min)
Week
2

Week 2

1 hour to complete

游戏策划之道

1 hour to complete
7 videos (Total 52 min), 1 reading
Week
3

Week 3

3 hours to complete

游戏概念、背景与原形设计

3 hours to complete
10 videos (Total 74 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

游戏系统设计基础

4 hours to complete
14 videos (Total 115 min), 1 reading, 3 quizzes

About the 网络游戏设计与开发 Specialization

网络游戏设计与开发

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