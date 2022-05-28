此课程从游戏定位到内容创造、从研发实训到运营方法、从项目流程到团队创建，对游戏策划领域进行了全面系统的介绍，为学习者跨入游戏设计之门打下扎实基础。
This course is part of the 网络游戏设计与开发 Specialization
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About this Course
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Fudan University
Founded in 1905, Fudan University is one of China’s leading research universities playing a vital role in the cultural, social and economic development of the country. It is growing into a globally influential university that attracts 35,000 students from across China and 150 countries around the world. The university offers a unique educational experience focused on broad-based, multidisciplinary learning as well as depth of study.
Syllabus - What you will learn from this course
新品诞生记
游戏既有艺术基因又技术基因，即是作品又是产品。这一章让我们开启游戏设计的探索之门，领略新品诞生记。
游戏策划之道
明确游戏策划的职责与任务，了解游戏策划如何与团队进行紧密配合。走进玩家的内心，倾听什么是他们需要的。
游戏概念、背景与原形设计
游戏设计师应当有系统性的方法酝酿创意灵感 ，并最终将梦想变为现实。本章探讨如何获得和提炼游戏的创意，加工创意和创建游戏概念设计文档。
游戏系统设计基础
游戏系统设计直接影响到游戏的可玩性，是玩家在游戏过程中接触最紧密、最直观的部分，需要设计者充满丰富的想象力，也是游戏设计者和策划者最容易发挥的部分。
About the 网络游戏设计与开发 Specialization
本专项课程，由4门课程有机地组成一体，层层进阶，连贯性极强，每一课程的最后一个章节为下一门新课程的开启做铺垫，最终形成游戏行业产、学、研联动的良性循环，为学习者打开解行业的全景视角。主讲教师将传授给学习者游戏行业从业者所必备的基础知识，理论与实践相结合，剖析经典案例，结合作业与毕业设计，最终协助学习者创作出属于自己的作品，完成游戏项目推广。为学习者自主创业、提升专业技能、独立承接游戏项目研发打下良好的基础。每年会开放3次毕业项目，该专项课程属于初级课程，面向英语和华语为主的学员开放。适合游戏软件工程师、自学游戏程序员，游戏产业的从业人员以及业余爱好者学习。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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