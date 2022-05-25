随着互联网和智能手机的快速发展，《Angry Birds》（愤怒的小鸟）、《Temple Run》（神庙逃亡）等手游作品取得巨大成功，让独立开发者赚得第一桶金。移动平台的3D网络游戏开发成为趋势，优秀作品雨后春笋般涌现，Supercell Oy公司开发的《Clash of Clans》（部落冲突）与Blizzard Entertainment公司开发的《Hearth Stone》（炉石传说）风靡全球。网易、腾讯、巨人、恺英网络等业界著名公司也将游戏业务重心转向移动平台，市场涌现出莉莉丝、银汉科技等一大批新锐手游公司。
About this Course
Offered by
Fudan University
Founded in 1905, Fudan University is one of China’s leading research universities playing a vital role in the cultural, social and economic development of the country. It is growing into a globally influential university that attracts 35,000 students from across China and 150 countries around the world. The university offers a unique educational experience focused on broad-based, multidisciplinary learning as well as depth of study.
Syllabus - What you will learn from this course
欢迎
大家好，欢迎学习本门课程，踏上游戏开发之路！ 本课程，我们使用Unity游戏引擎学习游戏开发，将开发的游戏部署到PC端和移动终端。本周课程的学习中，我们首先介绍课程的基本信息。接着，我们学习下载、安装Unity编辑器，并对Unity编辑器的界面、操作进行初步了解；最后，我们学习图形、音频等游戏资源的相关知识以及制作获取途径。 如果在概念、测试或是技术细节上遇到困难，可以在讨论区寻求帮助。希望大家融入Coursera学习社区，互相帮助，共同进步。 现在，让我们开始游戏开发之旅！
Unity开发基础 — Project 1：多米诺骨牌
大家好，欢迎进入第二周的学习！从本周起，我们将开始本门课程3D手机游戏项目—《慕课英雄》（MOOC HERO）的制作。 在本周，我们学习制作一个《多米诺骨牌》项目。在这个项目中，我们实现的场景效果为：三个颜色不同的圆球从金字塔顶端平台高处滚落，分别推动三排多米诺骨牌接连倒下。 通过这个项目，我们首先学习Unity工程创建、场景构建、资源包导入等基本步骤以及基本游戏对象的创建。接着，我们对Unity的物理系统、图形系统、音频进行初步讲解和运用。最后，我们在PC和移动平台上部署该项目。本周内容涉及一些脚本代码，大家暂时不需理解它们，我们将在第四周的课程中进行讲解。
Unity编程语言 — C#编程
大家好，欢迎进入第三周的学习！本周我们将学习 Unity 脚本语言—C#，它是学习 Unity 脚本编程的基础。如果已经具备 C#编程基础，可以直接完成相关测验，进入下一周的学习；如果具备 Java、 C++等面向对象的程序设计语言编程基础，可以快速学习本周内容，熟悉 C#编程语言；如果具备 C、 Pascal 等面向过程的程序设计语言编程基础，也许需要在面向对象的章节花一些精力。通过本周的学习，大家能够了解 C#开发的基础知识，这些知识能够胜任本课程涉及的 Unity 脚本编程。在本周的学习中，我们讲解 C#基本语法（包括变量声明、流程控制、函数定义等）以及面向对象的程序设计（包括类与对象的声明、类的继承、方法重载等）。 我们使用 Unity内嵌的 MonoDevelop 学习编写、运行 C#代码。
Unity脚本编程 — Project 2：慕课英雄 MOOC HERO（第三人称射击简易版）
大家好，欢迎进入第四周的学习！ 通过本周的学习，我们制作《慕课英雄》（MOOC HERO）第三人称射击游戏的简易版。在这个游戏中，玩家通过键盘控制自己的avatar慕课英雄，躲避僵尸的袭击，射击消灭僵尸，直到玩家生命值为零或者射杀足够数量的僵尸取得胜利。在本周课程中，我们首先回顾《多米诺骨牌》项目中的代码，讲解Unity脚本的编写，包括脚本生命周期以及一些常用的API（应用程序编程接口）。接着，我们学习使用Unity的地形系统构造山地、树木、草地，并将多米诺骨牌模型放置在构造好的地形中。然后，我们在游戏场景中添加玩家和敌人，使用Unity动画系统控制玩家与敌人的动画播放，学习玩家和敌人脚本的编写，实现玩家的移动、攻击、生命值管理以及敌人的追踪、攻击、死亡等功能。最后，我们使用脚本控制游戏的整体进程，包括游戏胜利、失败的判断以及敌人的自动生成等。 本周内容涉及Unity图形用户界面（uGUI）、线渲染器（枪械射线）等知识，大家暂时不需要理解它们，我们将在第五周的课程中进行讲解。
About the 网络游戏设计与开发 Specialization
本专项课程，由4门课程有机地组成一体，层层进阶，连贯性极强，每一课程的最后一个章节为下一门新课程的开启做铺垫，最终形成游戏行业产、学、研联动的良性循环，为学习者打开解行业的全景视角。主讲教师将传授给学习者游戏行业从业者所必备的基础知识，理论与实践相结合，剖析经典案例，结合作业与毕业设计，最终协助学习者创作出属于自己的作品，完成游戏项目推广。为学习者自主创业、提升专业技能、独立承接游戏项目研发打下良好的基础。每年会开放3次毕业项目，该专项课程属于初级课程，面向英语和华语为主的学员开放。适合游戏软件工程师、自学游戏程序员，游戏产业的从业人员以及业余爱好者学习。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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