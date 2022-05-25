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Course 3 of 5 in the
网络游戏设计与开发 Specialization
Beginner Level
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Chinese (Simplified)
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Instructor

Offered by

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Fudan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

欢迎

3 hours to complete
12 videos (Total 60 min), 6 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

6 hours to complete

Unity开发基础 — Project 1：多米诺骨牌

6 hours to complete
18 videos (Total 131 min), 3 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

Unity编程语言 — C#编程

3 hours to complete
12 videos (Total 52 min), 2 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

7 hours to complete

Unity脚本编程 — Project 2：慕课英雄 MOOC HERO（第三人称射击简易版）

7 hours to complete
25 videos (Total 197 min), 3 readings, 5 quizzes

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网络游戏设计与开发

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