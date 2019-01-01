姜忠鼎，博士，副教授，就职于复旦大学软件学院，负责交互式图形学实验室的科学研究和人才培养工作。1998年和2004年毕业于浙江大学计算机科学与工程系CAD&CG国家重点实验室获得学士和博士学位。研究生期间，他访问了微软亚洲研究院形象计算组和香港中文大学计算机科学与工程系进行合作研究。 他的主要研究方向为沉浸式虚拟现实技术与系统，包括沉浸式虚拟现实中立体影像生成与显示、人机交互和用户体验评估。研究工作已形成一整套沉浸式虚拟现实核心技术，应用于PC集群和移动终端虚拟现实系统。研制成功的沉浸式媒体展示系统成功应用于2010年上海世博会多个展示项目，以及新一代高速动车制动仿真、军用型号飞机滑行模拟等。在IEEE Trans. TVCG等著名国际期刊和IEEE CVPR、IEEE PG等知名国际会议发表论文十余篇，是IEEE TIP、IEEE TMM等著名期刊的审稿人。 获得国家863项目，国家自然科学基金、微软亚洲研究院和行业知名企业经费支持。培养的研究生在全国挑战杯竞赛中连续获奖，进入计算机全球顶尖学府麻省理工学院(MIT)攻读博士学位，研究生作为联合创始人创办了两家互联网公司估值均达到两亿美元。