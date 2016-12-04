诸如《Clash Royale》（部落冲突：皇室战争）、《Cross Fire》（穿越火线）之类的手机网络游戏在玩家中非常流行。 本门课程《Unity游戏编程进阶》是专项课程游戏编程的第二门课，通过《Unity游戏编程基础》课程，学习者已经具备开发移动平台3D单机游戏的基本能力，然而与次世代画面的网络手游开发仍存在很大差距。《Unity游戏编程进阶》课程重点讲解手机网络游戏的开发，提升游戏的可玩性和游戏的画面效果，优化游戏的性能。
About this Course
Offered by
Fudan University
Founded in 1905, Fudan University is one of China’s leading research universities playing a vital role in the cultural, social and economic development of the country. It is growing into a globally influential university that attracts 35,000 students from across China and 150 countries around the world. The university offers a unique educational experience focused on broad-based, multidisciplinary learning as well as depth of study.
Syllabus - What you will learn from this course
课程简介与游戏可玩性提升
大家好，欢迎学习本门课程，学习3D手机网络游戏开发！ 本课程，我们使用Photon网络引擎和Unity游戏引擎，讲解手机网络游戏开发，将开发的游戏部署到PC端和移动端。从本单元起，我们开始本门课程3D手机网络游戏项目—《慕课英雄2》（Mooc Hero 2）的制作。《慕课英雄2》以上一门课程《Unity游戏编程基础》的课程项目—《慕课英雄》为基础开发完成，我们增加游戏逻辑，提升游戏的可玩性。本单元，我们首先介绍课程的基本信息；接着，我们学习Unity导航系统；然后，我们介绍僵尸AI的状态机，实现更加智能的僵尸；最后，我们学习逆向动力学（IK），实现玩家持枪和换枪的功能。 如果大家在概念、测试或是技术细节上遇到困难，可以在讨论区寻求帮助。希望大家融入Coursera学习社区，互相帮助，共同进步。
游戏画面品质提升
大家好，欢迎进入第二单元的学习！本单元，我们继续《慕课英雄2》项目的制作，提升游戏画面品质。首先，我们学习Unity的全局光照和光照探头等知识要点，完成场景光照效果的提升；接着，我们学习着色器（Shader）的基础知识和使用方法，实现僵尸处于狂暴状态时周身泛红的效果；最后，我们学习图像特效ImageEffect的应用，为场景添加雾气弥漫的效果。
游戏性能优化
大家好，欢迎进入第三单元的学习！本单元，我们继续《慕课英雄2》项目的制作，完成游戏性能的优化。首先，我们学习Unity性能分析工具Profiler的使用方法；其次，我们学习Unity性能优化的方法；接着，我们学习Unity项目的Quality设置方法；最后，我们演示如何将项目构建至Android手机端和PC端， 完成《慕课英雄2》单机版的制作。
Photon网络引擎与网络游戏大厅制作
大家好，欢迎进入第四单元的学习！本单元，我们继续《慕课英雄2》项目的制作，完成网络游戏大厅界面的制作。首先，我们介绍网络游戏开发的基本概念；其次，我们介绍Photon网络引擎，Photon Unity Network（PUN）以及Photon Server的功能，完成PUN与Photon Server的下载和配置；接着，我们学习PUN的基本框架；最后，我们学习使用PUN完成网络游戏大厅的制作。
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 基于UNITY引擎的游戏开发进阶
剩下最后一周网络的没有看，需要时再看。 看完基础与进阶，对Unity有了较为全面的认识，教学方式很先进，比国内大部分网站直播敲代码的方式高效了很多，关键是为学习者指明了方向，没有付费，很感谢，会为其他初学者推荐这套教程
About the 网络游戏设计与开发 Specialization
本专项课程，由4门课程有机地组成一体，层层进阶，连贯性极强，每一课程的最后一个章节为下一门新课程的开启做铺垫，最终形成游戏行业产、学、研联动的良性循环，为学习者打开解行业的全景视角。主讲教师将传授给学习者游戏行业从业者所必备的基础知识，理论与实践相结合，剖析经典案例，结合作业与毕业设计，最终协助学习者创作出属于自己的作品，完成游戏项目推广。为学习者自主创业、提升专业技能、独立承接游戏项目研发打下良好的基础。每年会开放3次毕业项目，该专项课程属于初级课程，面向英语和华语为主的学员开放。适合游戏软件工程师、自学游戏程序员，游戏产业的从业人员以及业余爱好者学习。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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