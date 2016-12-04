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Course 4 of 5 in the
网络游戏设计与开发 Specialization
Intermediate Level
Approx. 21 hours to complete
Chinese (Simplified)
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Instructor

Offered by

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Fudan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

课程简介与游戏可玩性提升

4 hours to complete
19 videos (Total 111 min), 6 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

游戏画面品质提升

4 hours to complete
17 videos (Total 93 min), 6 readings, 3 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

游戏性能优化

5 hours to complete
15 videos (Total 101 min), 5 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

Photon网络引擎与网络游戏大厅制作

3 hours to complete
14 videos (Total 111 min), 3 readings, 2 quizzes

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