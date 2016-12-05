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Learner Reviews & Feedback for 基于Unity引擎的游戏开发进阶 by Fudan University

4.7
stars
36 ratings
8 reviews

About the Course

诸如《Clash Royale》（部落冲突：皇室战争）、《Cross Fire》（穿越火线）之类的手机网络游戏在玩家中非常流行。 本门课程《Unity游戏编程进阶》是专项课程游戏编程的第二门课，通过《Unity游戏编程基础》课程，学习者已经具备开发移动平台3D单机游戏的基本能力，然而与次世代画面的网络手游开发仍存在很大差距。《Unity游戏编程进阶》课程重点讲解手机网络游戏的开发，提升游戏的可玩性和游戏的画面效果，优化游戏的性能。 本课程以《Unity游戏编程基础》课程为基础，具体讲解导航与寻路、僵尸AI、逆向动力学等技术的应用，增加游戏的可玩性；讲解全局光照、着色器以及Image Effect等知识点，提升游戏画面效果；讲解Unity Profiler、Unity 性能优化以及Quality设置等相关知识点来优化游戏的性能；讲解如何使用Photon网络引擎包含的PUN(Photon Unity Network)进行Unity网络游戏开发。相比Unity内置的网络工具包，Photon的PUN功能更加成熟、强大、灵活、丰富，在全球拥有数十万开发者。在课程的最后部分，完成本门课程项目《慕课英雄2》：第一人称射击手机网络游戏。 通过本门课程的学习，学习者将对Unity游戏开发有更深层次的理解，能够使用Unity与Photon网络引擎开发3D手机网络游戏，为将来入职游戏行业或进行独立游戏开发奠定优秀的编程基础。...

Top reviews

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1 - 8 of 8 Reviews for 基于Unity引擎的游戏开发进阶

By LiYang

Dec 5, 2016

剩下最后一周网络的没有看，需要时再看。

看完基础与进阶，对Unity有了较为全面的认识，教学方式很先进，比国内大部分网站直播敲代码的方式高效了很多，关键是为学习者指明了方向，没有付费，很感谢，会为其他初学者推荐这套教程

By bigbridge

Aug 24, 2017

提纲挈领，知识点覆盖全面，很受益，感谢课程组的每位成员。

By Vayne-Lover

Jul 25, 2016

Nice.Learned a lot.

By Kai-Wen L

Aug 26, 2019

目前修課人數過少是主要的問題

By 浩东 杨

Aug 17, 2017

很棒很全面的进阶教程

By 朱忠杰

May 31, 2017

讲解的很详细

By 浅墨

Sep 16, 2016

By Yue H

Mar 9, 2017

The contents are OK, but the unity packages for the course are unaccessible(download speed is about 8kb/s and stops at 30MB, never able to download). Have left comments in the forum, but no one has replied.

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