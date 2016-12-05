By LiYang•
Dec 5, 2016
剩下最后一周网络的没有看，需要时再看。
看完基础与进阶，对Unity有了较为全面的认识，教学方式很先进，比国内大部分网站直播敲代码的方式高效了很多，关键是为学习者指明了方向，没有付费，很感谢，会为其他初学者推荐这套教程
By bigbridge•
Aug 24, 2017
提纲挈领，知识点覆盖全面，很受益，感谢课程组的每位成员。
By Vayne-Lover•
Jul 25, 2016
Nice.Learned a lot.
By Kai-Wen L•
Aug 26, 2019
目前修課人數過少是主要的問題
By 浩东 杨•
Aug 17, 2017
很棒很全面的进阶教程
By 朱忠杰•
May 31, 2017
讲解的很详细
By 浅墨•
Sep 16, 2016
赞
By Yue H•
Mar 9, 2017
The contents are OK, but the unity packages for the course are unaccessible(download speed is about 8kb/s and stops at 30MB, never able to download). Have left comments in the forum, but no one has replied.