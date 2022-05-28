近年来，随着智能手机性能的不断提升，智能手机可以流畅运行画质精美、内容丰富的游戏，手游市场以惊人的速度增长。网易游戏、腾讯游戏等著名游戏公司将重心转移到手游的开发和运营方面。《阴阳师》、《梦幻西游》、《CF穿越火线》、《王者荣耀》等手机网游长居App Store排行榜前列。游戏的成功需要游戏公司对游戏产业、游戏策划以及游戏编程有深层次的理解。《网络游戏设计与开发》专项课程也是重点讲解游戏产业、游戏策划以及游戏编程，让学习者掌握相关知识要点。
About this Course
Offered by
Fudan University
Founded in 1905, Fudan University is one of China’s leading research universities playing a vital role in the cultural, social and economic development of the country. It is growing into a globally influential university that attracts 35,000 students from across China and 150 countries around the world. The university offers a unique educational experience focused on broad-based, multidisciplinary learning as well as depth of study.
Syllabus - What you will learn from this course
毕业项目简介与PlayFab介绍
大家好，欢迎来到《网络游戏设计与开发》毕业项目！本课程，我们结合游戏产业、游戏策划以及游戏编程知识要点，使用Unity引擎、Photon网络引擎、PlayFab游戏后台服务，完成手机网络游戏：慕课英雄3游戏的设计与开发。我们讲解游戏数据分析与游戏数值平衡的知识要点，监控游戏运营情况，提升游戏平衡性。介绍Photon服务器云平台部署和Android游戏发布的流程，把慕课英雄3发布到Android市场，让更多玩家体验你开发的游戏。本单元，我们介绍毕业项目的基本信息，讲解毕业项目的开发方法，介绍游戏后台服务PlayFab。如果大家在概念、测试或是技术细节上遇到困难，可以在讨论区寻求帮助。希望大家融入Coursera学习社区，互相帮助，共同进步。
PlayFab与游戏账号、商城内购
欢迎大家进入毕业项目第二单元的学习！本单元，我们开始慕课英雄3手游的开发，使用游戏后台服务PlayFab完成慕课英雄3游戏账号、商城内购功能。首先，我们使用PlayFab游戏后台API，实现网络游戏账号注册、登录功能；接着，我们使用PlayFab GameManager的游戏货币管理功能，实现网络游戏货币管理，包括游戏货币兑换，在淘宝电商平台使用现实货币购买游戏货币；最后，我们使用PlayFab GameManager的游戏道具管理功能，实现网络游戏商城功能，玩家可以在游戏中购买和使用游戏道具。
PlayFab与玩家排行榜、成就系统、天赋系统
欢迎大家进入毕业项目第三单元的学习！本单元，我们继续慕课英雄3手游的开发, 使用游戏后台服务PlayFab完成慕课英雄3玩家排行榜、成就系统、天赋系统的实现。我们使用PlayFab游戏后台API，在PlayFab GameManager存储玩家战斗数据、成就系统数据、以及天赋系统数据，实现玩家排行榜、成就系统、天赋系统游戏功能。
新游戏模式：古墓夺宝战
欢迎大家进入毕业项目第四单元的学习！本单元，我们继续慕课英雄3手游的开发。我们借鉴热门PC游戏“守望先锋”的据点争夺和运载目标模式，为慕课英雄3添加类似的新游戏模式，古墓夺宝战。我们回顾游戏状态机概念，利用游戏状态机编程实现古墓夺宝战模式的游戏流程控制。
About the 网络游戏设计与开发 Specialization
本专项课程，由4门课程有机地组成一体，层层进阶，连贯性极强，每一课程的最后一个章节为下一门新课程的开启做铺垫，最终形成游戏行业产、学、研联动的良性循环，为学习者打开解行业的全景视角。主讲教师将传授给学习者游戏行业从业者所必备的基础知识，理论与实践相结合，剖析经典案例，结合作业与毕业设计，最终协助学习者创作出属于自己的作品，完成游戏项目推广。为学习者自主创业、提升专业技能、独立承接游戏项目研发打下良好的基础。每年会开放3次毕业项目，该专项课程属于初级课程，面向英语和华语为主的学员开放。适合游戏软件工程师、自学游戏程序员，游戏产业的从业人员以及业余爱好者学习。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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