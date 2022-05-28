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Course 5 of 5 in the
网络游戏设计与开发 Specialization
Intermediate Level
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Fudan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

毕业项目简介与PlayFab介绍

2 hours to complete
8 videos (Total 53 min), 6 readings
Week
2

Week 2

1 hour to complete

PlayFab与游戏账号、商城内购

1 hour to complete
6 videos (Total 68 min), 2 readings
Week
3

Week 3

1 hour to complete

PlayFab与玩家排行榜、成就系统、天赋系统

1 hour to complete
6 videos (Total 41 min), 2 readings
Week
4

Week 4

1 hour to complete

新游戏模式：古墓夺宝战

1 hour to complete
4 videos (Total 40 min), 2 readings

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网络游戏设计与开发

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