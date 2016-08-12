本课程为“初级课程”，为了适应初学者需求，章节安排分为三个板块。1-5章为初学者进行了知识普及和铺垫，6-7章为学员了解行业做进一步介绍，8-9章带领学员深入中国游戏行业了解产业发展和产品运营，层层进阶、循序渐进。而课程二《游戏策划与设计》整体知识难度将有升级，重视实操，请学员做好准备。
This course is part of the 网络游戏设计与开发 Specialization
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About this Course
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Fudan University
Founded in 1905, Fudan University is one of China’s leading research universities playing a vital role in the cultural, social and economic development of the country. It is growing into a globally influential university that attracts 35,000 students from across China and 150 countries around the world. The university offers a unique educational experience focused on broad-based, multidisciplinary learning as well as depth of study.
Syllabus - What you will learn from this course
绪论
专项课程全景介绍，课程一《游戏产业概论》内容分析，对游戏的概念进行梳理。游戏既是艺术又是技术，让我们先选择从心里学视角解读游戏机制，为艺术与技术的衔接搭建一座桥梁。
游戏硬件与软件发展历程
游戏硬件发展为软件的丰富多样打下了良好的基础，让我们回顾过往，立足当下，展望未来。
游戏类型划分
本章从游戏内容的角度入手，讲解不同类型游戏的分类标准及含义，对于游戏分类方面知识的掌握有助于游戏业界人士之间的沟通和交流具有广泛的实用性意义。
大师是怎样炼成的？
有一群曾经为游戏事业发展作出过巨大贡献的人们，他们孜孜不倦的辛劳付出推动了游戏业发展成为今天影响力巨大的全球娱乐文化产业。本章让我们了解“大师是怎样炼成的？”
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TOP REVIEWS FROM 游戏产业概论
整体的内容安排不错，但最好注意一下PPT的细节 。此外我就记住了一句话，程序员告诉美术：如果卡顿了，你的画再美也显示不出来。哈哈哈，沟通的艺术~
等待时间太漫长，题目出得不好，只有一个多选题，课中也不提，有时候要猜好几次。另外，最坑爹的是互相评论的作业，连个人都没有，怎么能够早点结束？？？ 补评：老师是好老师。
About the 网络游戏设计与开发 Specialization
本专项课程，由4门课程有机地组成一体，层层进阶，连贯性极强，每一课程的最后一个章节为下一门新课程的开启做铺垫，最终形成游戏行业产、学、研联动的良性循环，为学习者打开解行业的全景视角。主讲教师将传授给学习者游戏行业从业者所必备的基础知识，理论与实践相结合，剖析经典案例，结合作业与毕业设计，最终协助学习者创作出属于自己的作品，完成游戏项目推广。为学习者自主创业、提升专业技能、独立承接游戏项目研发打下良好的基础。每年会开放3次毕业项目，该专项课程属于初级课程，面向英语和华语为主的学员开放。适合游戏软件工程师、自学游戏程序员，游戏产业的从业人员以及业余爱好者学习。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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