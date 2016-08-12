About this Course

1,871 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 1 of 5 in the
网络游戏设计与开发 Specialization
Beginner Level
Approx. 21 hours to complete
Chinese (Simplified)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 1 of 5 in the
网络游戏设计与开发 Specialization
Beginner Level
Approx. 21 hours to complete
Chinese (Simplified)

Instructor

Offered by

Placeholder

Fudan University

Placeholder

上海戏剧学院

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

绪论

1 hour to complete
4 videos (Total 37 min)
Week
2

Week 2

3 hours to complete

游戏硬件与软件发展历程

3 hours to complete
6 videos (Total 44 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

游戏类型划分

4 hours to complete
12 videos (Total 124 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

大师是怎样炼成的？

2 hours to complete
6 videos (Total 67 min)

Reviews

TOP REVIEWS FROM 游戏产业概论

View all reviews

About the 网络游戏设计与开发 Specialization

网络游戏设计与开发

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder