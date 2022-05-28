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Xi'an Jiaotong University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

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12 minutes to complete

欢迎

12 minutes to complete
1 video (Total 2 min), 1 reading
Week
2

Week 2

2 hours to complete

计算模型与计算机

2 hours to complete
12 videos (Total 90 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

2 hours to complete

信息表示与编码

2 hours to complete
15 videos (Total 116 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

现代计算机构造特征与基本原理

2 hours to complete
13 videos (Total 120 min)

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