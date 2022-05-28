* "系统平台与计算环境"仅是"大学计算机"系列课程的第一部分，我们将在不久的未来推出“算法与C语言编程基础”，"大学计算机"系列课程的第二部分，敬请关注！*
系统平台与计算环境Xi'an Jiaotong University
About this Course
Offered by
Xi'an Jiaotong University
Xi'an Jiaotong University is one of the oldest institutions of higher learning in China. Founded in Shanghai in 1896 as Nanyang Public, it was renamed Jiaotong University in 1921. In 1956, at the direction of the State Council, the university was moved to Xi’an, an important historical city, and renamed Xi'an Jiaotong University (XJTU). Now, XJTU is a comprehensive research university offering programs in ten areas—science, engineering, medicine, economics, management, humanities, art, law, philosophy and education. XJTU features 26 schools, 8 undergraduate residential colleges, 12 teaching hospitals, and serves about 30,000 full-time students, including over 14,600 graduate students.
Syllabus - What you will learn from this course
欢迎
欢迎来到“大学计算机系列课程”的第一部分——系统平台与计算环境。这门课程的学习目标是了解计算机软硬件系统组成、信息表示方法、网络技术等计算机学科的基础知识和基本操作技能。希望通过了解计算机，建立和掌握利用计算机求解问题的基本思路和方法，能给你的学习，研究和生活带来无限的便利。
计算模型与计算机
通过这一个模块的学习，重点需要理解这几个重点内容：学习“大学计算机”课程的原因；计算机系统的概念结构。包括计算机系统的组成，主机系统中的主要部件。内存储器的组织结构和图灵模型的价值及它的工作过程。
信息表示与编码
本模块主要介绍了计算机中的信息表示和编码，希望你通过学习后能够回答这些问题：计算机为什么要采用二进制？计算机为什么还能够认识除数值以外的各种其他信息？字符在计算机中是如何表示的？既然计算机只认识二进制，为什么还要有其他计数制？计算机采用什么方法来表示数的符号？为什么要引入补码？模拟信号和数字信号的最主要的区别是什么？
现代计算机构造特征与基本原理
本模块从“逻辑”开始，重点介绍了从基本逻辑门到运算器的构造过程，以及冯•诺依曼结构。通过本模块的学习，你将能够进行简单的布尔代数运算，熟悉基本逻辑门，并能用基本逻辑门组合构造出常用的简单逻辑门电路。如：与非门、或非门、异或门、同或门等。并能了解触发器、半加器和全加器的基本工作原理。而且你将能够清楚冯•诺依曼计算机的基本工作过程，即程序是如何执行的。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.