YG
Sep 4, 2021
a clear and brief overview of computer organization and it is very helpful for a starter
ML
Oct 15, 2018
Very good course, explain complex concepts in simple way!
By Karl H•
May 27, 2019
非常有用，相对于我的老师所讲的内容，陆老师讲解得非常清楚，比喻也挺准确的。唯一的一点不好的就是学习人太少，没有老师和助教。
By Mu L•
Oct 16, 2018
Very good course, explain complex concepts in simple way!
By Deleted A•
May 3, 2017
Through this course I've got to know about the basic organization of computer and how CPU works, as well as hierarchy of storage, I/O devices and interruptions. I've got a better comprehension of how a computer works and how to optimize your statements in advanced languages. I believe everyone who aims to be a programmer should take this course.
By Zhao Z•
Mar 7, 2019
老师讲的通俗易懂，很不错的一门课！
By guofei•
Jan 19, 2018
非常感谢！
By Ziyi W•
Oct 8, 2016
Good
By 胡云帆•
Jun 23, 2018
清晰
By Wentao W•
Aug 8, 2018
1.比较典型的念ppt式教学，基本不解释概念和名词，可能默认你已经知道这些概念；2. 老师讲课的语调我个人不太能适应，有点像朗诵作文（仅代表个人感受）；3. 作业题和期末考试弄的十分不用心，题目对于理解好和学好这门课而言意义较小，个人感觉算是比较典型的国内填鸭教学和考试。
By 暐宸 林•
Aug 30, 2016
原理教學詳細 比喻生動
只可惜教學內容coding部分偏少 看完課程仍然不具備編寫assembly code能力 作業的引導也不夠完善 無法銜接
另外x86 保護模式32-bit尋址方式講解不夠 有看沒懂... 為何要弄得那麼複雜
By wolf•
Mar 5, 2019
超级赞，老师讲的太好了，特别详细，作业难度不高，配合教材学习，课后自己补一补并行计算，GPU等相关知识，真的能学到很多东西（但是不得不吐槽，互评作业这个功能太糟了。。。）
By Guannan C•
Jul 14, 2016
good curriculum structure and very clear lecturing
By joyevery•
Jun 20, 2017
太棒了，讲的很不错，条理很清楚，比学校老师上的好多了，悔恨当年没看这个视频成长
By 谢南•
Aug 7, 2016
很好的一门课，老师讲得十分详细，通俗易懂，但是好像社区论坛不是很活跃.....
By 伊利蠢牛奶•
Oct 3, 2016
通俗易懂！！灰常好！！尤其是厨房的栗子，讲一下子就记住了CPU和ALU萌萌哒
By xujian•
Jun 19, 2016
讲解很的透彻，让非科班人士对计算机的发展历程及组成有了轮廓。
By 陶誉•
Jun 2, 2016
讲解形象生动有趣，易于理解。且条理清晰，逻辑缜密，实属佳品！
By 王子豪•
Mar 20, 2019
老实讲得很形象耐心，PPT准备得很丰富，考试也很人性化。
By 宋燕婷•
Jul 1, 2018
非常深入浅出啦 学过数电的人学这个真的很简单的～
By Xuhui W•
Jun 21, 2016
Very good course!!
By Sirui W•
Dec 21, 2018
老师讲的非常好！很喜欢陆老师！
By Chaoping G•
Jun 19, 2017
Awesome course.
By 郑剑伟•
Mar 6, 2018
表达陆男神，以及课程内容！
By 吕青松•
Apr 18, 2017
老师讲课生动形象！！！
By 郭永利•
Sep 19, 2016
由浅入深，
直观易懂
By 苏超•
Jun 15, 2017
Great!