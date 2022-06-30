Learner Reviews & Feedback for البحث عن عمل في العصر الرقمي | Job Search in the Digital Age by Alfaisal University | KLD
About the Course
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعريف الباحثين عن عمل على إمكانيات الوصول المتاحة إلى آلاف الفرص المعروضة في منصات التوظيف من خلال تعزيز قدراتهم في تحديد أهدافهم المهنية وبناء علاماتهم التجارية، كما ستقوم هذه الدورة بإرشادهم إلى خطوات بناء سيرة ذاتية قوية وفعالة من الألف إلى الياء، وتقوية مهارات التواصل الفعال من أجل اجتياز مقابلات العمل بنجاح، والتفاوض للحصول على أفضل عرض عمل ممكن، وعلى الجانب الآخر سيتمكن المتدربون من تفعيل تواجدهم الرقمي بما يخدم تحقيق أهدافهم المهنية ويروج لمهاراتهم في سوق العمل بأفضل طريقة ممكنة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان البحث عن عمل في العصر الرقمي أو كان مجال عملك يتطلب إتقان تلك المهارات وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: تعلم كيفية الاستعداد إلى مقابلة العمل، التعرف على تعدد أنواع السير الذاتية ومميزات وعيوب كل نوع، تطبيق خطوات تنفيذ الخطاب التقديمي وبناء السيرة الذاتية الناجحة، توضيح كيفية بناء هوية شخصية رقمية ناجحة، تبيان استخدام أدوات التسويق الشخصي كي تنتقل من كونك مرشحاً أولياً إلى كونك مرشحاً نهائياً، التعرف على كيفية تقييم نقاط القوة والضعف عندك كي تكتشف مميزاتك، شرح كيفية حدوث عملية التوظيف، التعرف على تقنيات جذب أصحاب العمل، فهم سوق العمل الرقمي وكيفية التعامل معه....