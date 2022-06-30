تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعريف الباحثين عن عمل على إمكانيات الوصول المتاحة إلى آلاف الفرص المعروضة في منصات التوظيف من خلال تعزيز قدراتهم في تحديد أهدافهم المهنية وبناء علاماتهم التجارية، كما ستقوم هذه الدورة بإرشادهم إلى خطوات بناء سيرة ذاتية قوية وفعالة من الألف إلى الياء، وتقوية مهارات التواصل الفعال من أجل اجتياز مقابلات العمل بنجاح، والتفاوض للحصول على أفضل عرض عمل ممكن، وعلى الجانب الآخر سيتمكن المتدربون من تفعيل تواجدهم الرقمي بما يخدم تحقيق أهدافهم المهنية ويروج لمهاراتهم في سوق العمل بأفضل طريقة ممكنة.
البحث عن عمل في العصر الرقمي | Job Search in the Digital AgeAlfaisal University | KLD
About this Course
هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج خبرة مسبقة
What you will learn
تفهم سوق العمل الرقمي وكيفية التعامل معه وتتعرف على تقنيات جذب أصحاب العمل وتعدد أنواع السير الذاتية ومميزات وعيوب كل نوع
تشرح كيف تتم عملية التوظيف وتقيّم نقاط القوة والضعف عندك حتى تكتشف مميزاتك وتتعلم كيفية الاستعداد إلى مقابلة العمل
تستخدم أدوات التسويق الشخصي كي تنتقل من كونك مرشحاً أولياً إلى مرشحٍ نهائي
تبني هوية شخصية رقمية ناجحة وتطبق خطوات عمل الخطاب التقديمي وبناء السيرة الذاتية الناجحة
Skills you will gain
- المهارات الرقمية
- تحقيق التميز
- هيكلة وصياغة سيرة ذاتية ناجحة
- التواصل اللفظي والكتابي
- تقييم نقاط القوة
هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج خبرة مسبقة
Offered by
Alfaisal University | KLD
جامعة الفيصل هي جامعة تم إنشاؤها في عام 2002 بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة كأول جامعة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وهي جامعة مشهود لها بالتزامها بالمعايير العالمية للجودة ومتميزة باهتمامها بالطالب والبحث العلمي، وقد تم تصنيفها كإحدى أفضل الجامعات العالمية وفق الترتيب العالمي لأفضل 200 جامعة لا يزيد عمرها عن 50 سنة.
Syllabus - What you will learn from this course
البحث عن عمل في العصر الرقمي
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: تعلم كيفية الاستعداد إلى مقابلة العمل، التعرف على تعدد أنواع السير الذاتية ومميزات وعيوب كل نوع، تطبيق خطوات تنفيذ الخطاب التقديمي وبناء السيرة الذاتية الناجحة، توضيح كيفية بناء هوية شخصية رقمية ناجحة، تبيان استخدام أدوات التسويق الشخصي كي تنتقل من كونك مرشحاً أولياً إلى كونك مرشحاً نهائياً، التعرف على كيفية تقييم نقاط القوة والضعف عندك كي تكتشف مميزاتك، شرح كيفية حدوث عملية التوظيف، التعرف على تقنيات جذب أصحاب العمل، فهم سوق العمل الرقمي وكيفية التعامل معه.
كيف تستعد لعملية التوظيف؟
ستزودك هذه الوحدة بالأدوات والأساليب التي ستساعدك في التعرف على كيفية الاستعداد إلى عملية التوظيف، والتعرف على كيفية تفكير مسؤولو التوظيف، بالإضافة إلى فهم التوظيف في العصر الرقمي، وإجراء التحليل الذاتي وتقييم نقاط الضعف واكتشاف مميزاتك، بالإضافة إلى تمرين في ختام هذه الوحدة بعنوان نجمة الطموح
كيفية التحول من مرشح أولي إلى مرشح نهائي
ستزودك هذه الوحدة بالأدوات والأساليب التي ستساعدك في التحول من مرشحٍ أوليٍ إلى مرشحٍ نهائي من خلال استخدام أدوات جذب أصحاب العمل، والتسويق الشخصي المباشر والذي يشمل العديد من المعلومات عن التواجد الرقمي، والعلامة التجارية الشخصية، وكيفية التواجد على الإنترنت بطريقة فعالة.
السيرة الذاتية الفعالة
في هذه الوحدة سنقدم لك معلوماتٍ في غاية الأهمية عن السيرة الذاتية مثل: أنواع السير الذاتية، واستخدام العبارات المؤثرة في السيرة الذاتية، ومحظورات السيرة الذاتية، وفي الختام أساطير عن السيرة الذاتية.
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