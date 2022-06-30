About this Course

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Beginner Level

 هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج خبرة مسبقة

Approx. 7 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تفهم سوق العمل الرقمي وكيفية التعامل معه وتتعرف على تقنيات جذب أصحاب العمل وتعدد أنواع السير الذاتية ومميزات وعيوب كل نوع

  • تشرح كيف تتم عملية التوظيف وتقيّم نقاط القوة والضعف عندك حتى تكتشف مميزاتك وتتعلم كيفية الاستعداد إلى مقابلة العمل

  • تستخدم أدوات التسويق الشخصي كي تنتقل من كونك مرشحاً أولياً إلى مرشحٍ نهائي

  • تبني هوية شخصية رقمية ناجحة وتطبق خطوات عمل الخطاب التقديمي وبناء السيرة الذاتية الناجحة

Skills you will gain

  • المهارات الرقمية
  • تحقيق التميز
  • هيكلة وصياغة سيرة ذاتية ناجحة
  • التواصل اللفظي والكتابي
  • تقييم نقاط القوة
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

 هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج خبرة مسبقة

Approx. 7 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

البحث عن عمل في العصر الرقمي

1 hour to complete
9 videos (Total 41 min), 1 reading, 8 quizzes
Week
2

Week 2

1 hour to complete

كيف تستعد لعملية التوظيف؟

1 hour to complete
6 videos (Total 32 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

كيفية التحول من مرشح أولي إلى مرشح نهائي

1 hour to complete
6 videos (Total 32 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

السيرة الذاتية الفعالة

1 hour to complete
5 videos (Total 24 min)

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