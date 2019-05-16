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Back to قيادة الفرق

Learner Reviews & Feedback for قيادة الفرق by University of Michigan

4.8
stars
492 ratings
118 reviews

About the Course

في هذه الدورة التدريبيّة، ستتعلم كيفية بناء فريقك، وتحسين مهارات العمل الجماعي والتعاون، والحفاظ على أداء الفريق من خلال التعلّم والتحسين المستمرّين. وعلى وجه الخصوص، ستتعلم أفضل الممارسات لتكوين فريق ومواءمة أهداف الفرد مع أهداف الفريق. وستتعلم أيضًا كيفية تحديد الأدوار، وبناء الهياكل، وإدارة عمليّة صُنع القرار، بحيث يتفوّق فريقك. وستساعدك أيضًا هذه الدورة التدريبيّة على إدارة العمليات المُهمة للفريق، مثل: تسوية النزاعات، وبناء الثقة التي تؤثّر تأثيرًا كبيرًا في أداء فريقك. ستناقش بعضًا من أفضل الطرق لتوظيف الإمكانات الإنتاجية للفرق في الوقت الذي تخفف فيه من مخاطر العمل الجماعي وفخاخه. وفي المنظمات الحديثة، تتم أغلب الأعمال في فرق، ولكن تتفاوت نتائج العمل الجماعي تفاوتًا استثنائيًّا. تفتقر العديد من الفرق إلى الإعداد والبناء السليم، حيث تعاني من نزاعات يصعُب تسويتها، وتمر بتجارب فشل في التنسيق، وتواجه تحديات خطيرة متعلّقة بالتحفيز. ومن ثم، تخفق العديد من الفرق في إدراك إمكاناتها، وغالبًا ما يضعف أداؤها، حتى أداء الأفراد الذين يعملون على مهام مماثلة. وبعد الانتهاء من هذه الدورة التدريبيّة، ستكتسب مجموعة من الأدوات والممارسات التي تُمكّنك من إعداد فريقك، وإدارته، وتقييمه بفاعليّة، وتحسينه باستمرار. وستجعلك هاتان الرؤيتان قائد فريق أكثر فاعليّة، بل مُساهمًا متميّزًا في هيكل الفريق....

Top reviews

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1 - 25 of 118 Reviews for قيادة الفرق

By HAMAD M A

May 16, 2019

جميلة

By Bashar H S

Nov 18, 2019

القيادة الفعالة والبناءة للفريق، من خلال التحلي بروح الفريق، والالتزام بالعمل الجماعي التعاوني

By khalid E A

May 29, 2019

ش

By ALI m A

Apr 24, 2019

الدورة كانت سلسلة وممتعه في فن قيادة الفرق

By wail s d

May 8, 2019

thank you very much

By Eisa J A B

Aug 8, 2019

شكرا على المجهود

By Jaber J M A

Oct 13, 2019

دروة ممتازة وجميلة وغنية بالمعلومات أوصي بأخذها

By Ahmed M S A

May 4, 2020

One of my best courses ever, Many thanks

By mariam a

Aug 5, 2019

thank you

By Zahra G A D

Aug 1, 2019

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d

l

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k

By Mohamed A T

Sep 12, 2019

amazing

By Hana s s A A

Jul 3, 2020

في هذه الدورة التدريبية تعلمنا كيفية بناء الفرق و مهرات العمل الجماعي و كيفية الحفاظ على اداء الفريق من خلال التعلم و التطوير و التحسين و العمل على تقييم أداء الفريق و و تحسينه باستمرار

By 1805179

Sep 14, 2019

I've learn a lot from this course, I know how to build my team and encourage them to ach

By Mouza S A K

Nov 7, 2019

دورة بالفعل ساعدت كثيرا في فهم أبعاد الفريق وليس مجرد فريق عددي

By Samer J E A

Nov 12, 2019

Thanks a lot for this amazing course

By RAYA

Apr 12, 2020

دورة رائعه

By Fatema

Jun 15, 2020

برنامج مم

By 1808230

Sep 17, 2019

tha

By hanan m s a

Dec 9, 2019

ش

By Humaid A H A H

Oct 9, 2019

م

By Naeema M H A

Sep 29, 2019

ا

By Saadah R S A Y

Sep 23, 2019

T

By MAJID S A

Mar 28, 2019

ج

By فريده ع ا

May 6, 2019

المادغير واضحه الأفكار والاهداف المراد تحقيقها متشعب ومعقد

By Suhail S A

Apr 17, 2020

دور ممتازة جدا انصح بها

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