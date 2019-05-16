By HAMAD M A•
May 16, 2019
جميلة
By Bashar H S•
Nov 18, 2019
القيادة الفعالة والبناءة للفريق، من خلال التحلي بروح الفريق، والالتزام بالعمل الجماعي التعاوني
By khalid E A•
May 29, 2019
ش
By ALI m A•
Apr 24, 2019
الدورة كانت سلسلة وممتعه في فن قيادة الفرق
By wail s d•
May 8, 2019
thank you very much
By Eisa J A B•
Aug 8, 2019
شكرا على المجهود
By Jaber J M A•
Oct 13, 2019
دروة ممتازة وجميلة وغنية بالمعلومات أوصي بأخذها
By Ahmed M S A•
May 4, 2020
One of my best courses ever, Many thanks
By mariam a•
Aug 5, 2019
thank you
By Zahra G A D•
Aug 1, 2019
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By Mohamed A T•
Sep 12, 2019
amazing
By Hana s s A A•
Jul 3, 2020
في هذه الدورة التدريبية تعلمنا كيفية بناء الفرق و مهرات العمل الجماعي و كيفية الحفاظ على اداء الفريق من خلال التعلم و التطوير و التحسين و العمل على تقييم أداء الفريق و و تحسينه باستمرار
By 1805179•
Sep 14, 2019
I've learn a lot from this course, I know how to build my team and encourage them to ach
By Mouza S A K•
Nov 7, 2019
دورة بالفعل ساعدت كثيرا في فهم أبعاد الفريق وليس مجرد فريق عددي
By Samer J E A•
Nov 12, 2019
Thanks a lot for this amazing course
By RAYA•
Apr 12, 2020
دورة رائعه
By Fatema•
Jun 15, 2020
برنامج مم
By 1808230•
Sep 17, 2019
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By hanan m s a•
Dec 9, 2019
ش
By Humaid A H A H•
Oct 9, 2019
م
By Naeema M H A•
Sep 29, 2019
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By Saadah R S A Y•
Sep 23, 2019
T
By MAJID S A•
Mar 28, 2019
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By فريده ع ا•
May 6, 2019
المادغير واضحه الأفكار والاهداف المراد تحقيقها متشعب ومعقد
By Suhail S A•
Apr 17, 2020
دور ممتازة جدا انصح بها