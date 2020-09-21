About this Course

15,662 recent views
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Approx. 9 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 9 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up99%(5,255 ratings)
Week
1

Week 1

3 hours to complete

إعداد فريقك لتحقيق التميّز

3 hours to complete
15 videos (Total 102 min), 6 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

3 hours to complete

بناء فريقك لتحقيق التميُّز

3 hours to complete
13 videos (Total 109 min), 5 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

1 hour to complete

إدارة ديناميكية الفريق

1 hour to complete
8 videos (Total 49 min), 2 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

3 hours to complete

توفير أداء مُستدام للفريق

3 hours to complete
15 videos (Total 53 min), 2 readings, 2 quizzes

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