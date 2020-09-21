في هذه الدورة التدريبيّة، ستتعلم كيفية بناء فريقك، وتحسين مهارات العمل الجماعي والتعاون، والحفاظ على أداء الفريق من خلال التعلّم والتحسين المستمرّين.
وعلى وجه الخصوص، ستتعلم أفضل الممارسات لتكوين فريق ومواءمة أهداف الفرد مع أهداف الفريق. وستتعلم أيضًا كيفية تحديد الأدوار، وبناء الهياكل، وإدارة عمليّة صُنع القرار، بحيث يتفوّق فريقك. وستساعدك أيضًا هذه الدورة التدريبيّة على إدارة العمليات المُهمة للفريق، مثل: تسوية النزاعات، وبناء الثقة التي تؤثّر تأثيرًا كبيرًا في أداء فريقك. ستناقش بعضًا من أفضل الطرق لتوظيف الإمكانات الإنتاجية للفرق في الوقت الذي تخفف فيه من مخاطر العمل الجماعي وفخاخه. وفي المنظمات الحديثة، تتم أغلب الأعمال في فرق، ولكن تتفاوت نتائج العمل الجماعي تفاوتًا استثنائيًّا. تفتقر العديد من الفرق إلى الإعداد والبناء السليم، حيث تعاني من نزاعات يصعُب تسويتها، وتمر بتجارب فشل في التنسيق، وتواجه تحديات خطيرة متعلّقة بالتحفيز. ومن ثم، تخفق العديد من الفرق في إدراك إمكاناتها، وغالبًا ما يضعف أداؤها، حتى أداء الأفراد الذين يعملون على مهام مماثلة. وبعد الانتهاء من هذه الدورة التدريبيّة، ستكتسب مجموعة من الأدوات والممارسات التي تُمكّنك من إعداد فريقك، وإدارته، وتقييمه بفاعليّة، وتحسينه باستمرار. وستجعلك هاتان الرؤيتان قائد فريق أكثر فاعليّة، بل مُساهمًا متميّزًا في هيكل الفريق.