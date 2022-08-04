About this Course

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Intermediate Level

هذا البرنامج التدريبي مصمم لكل من يعمل في المجالات التي تهتم في التحسين المستمر، وتقديم المزيد من القيمة للعملاء، وتقليل الهدر في العمل.

Approx. 5 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تعرّف الإدارة الرشيقة وتعدّد مبادئ الإدارة الرشيقة.

  • تذكر أهداف الإدارة الرشيقة لدى المنظمات واستخداماتها وتشرح أشكال الهدر في المنظمة.

  • تطبق طرق تحديد آثار الهدر على المنظمة.

  • تتبنى تطبيق أدوات الإدارة الرشيقة وتناقش مقومات الإدارة الرشيقة في المنظمات.

Skills you will gain

  • إدارة الجودة
  • التفكير التحليلي
  • العصف الذهني
  • حل المشاكل
  • خدمة العملاء
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level

هذا البرنامج التدريبي مصمم لكل من يعمل في المجالات التي تهتم في التحسين المستمر، وتقديم المزيد من القيمة للعملاء، وتقليل الهدر في العمل.

Approx. 5 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

مقدمة عن الإدارة الرشيقة

1 hour to complete
4 videos (Total 15 min), 2 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

1 hour to complete

مبادئ في الإدارة الرشيقة

1 hour to complete
5 videos (Total 23 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

الهدر في المؤسسة

1 hour to complete
5 videos (Total 24 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

أدوات الإدارة الرشيقة (Lean Management)

1 hour to complete
4 videos (Total 18 min)

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