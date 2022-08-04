يُعتبر مفهوم الإدارة الرشيقة (Lean Management) من المفاهيم الحديثة في الإدارة، والذي بدأ تطبيقه في شركة "تويوتا" في اليابان، وقد سُمي مفهوم الإدارة الرشيقة بهذا الاسم لأنه يهدف إلى سرعة استجابة المؤسسة في تعديل أسلوب العمل بطريقةٍ انسيابيةٍ تلبي احتياجات العملاء وتتناسب مع متطلبات التغيير من خلال الحد من الهدر في العمليات، وبالتالي تحقيق رضا العملاء وزيادة المبيعات، من خلال ما سبق يمكن أن نستنتج بأن الهدف الرئيسي من تطبيق الإدارة الرشيقة هو التحسين المستمر في مجالات العمل كافة.
أساسيات الإدارة الرشيقة | Lean Management FundamentalsAlfaisal University | KLD
About this Course
هذا البرنامج التدريبي مصمم لكل من يعمل في المجالات التي تهتم في التحسين المستمر، وتقديم المزيد من القيمة للعملاء، وتقليل الهدر في العمل.
What you will learn
تعرّف الإدارة الرشيقة وتعدّد مبادئ الإدارة الرشيقة.
تذكر أهداف الإدارة الرشيقة لدى المنظمات واستخداماتها وتشرح أشكال الهدر في المنظمة.
تطبق طرق تحديد آثار الهدر على المنظمة.
تتبنى تطبيق أدوات الإدارة الرشيقة وتناقش مقومات الإدارة الرشيقة في المنظمات.
Skills you will gain
- إدارة الجودة
- التفكير التحليلي
- العصف الذهني
- حل المشاكل
- خدمة العملاء
هذا البرنامج التدريبي مصمم لكل من يعمل في المجالات التي تهتم في التحسين المستمر، وتقديم المزيد من القيمة للعملاء، وتقليل الهدر في العمل.
Offered by
Alfaisal University | KLD
جامعة الفيصل هي جامعة تم إنشاؤها في عام 2002 بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة كأول جامعة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وهي جامعة مشهود لها بالتزامها بالمعايير العالمية للجودة ومتميزة باهتمامها بالطالب والبحث العلمي، وقد تم تصنيفها كإحدى أفضل الجامعات العالمية وفق الترتيب العالمي لأفضل 200 جامعة لا يزيد عمرها عن 50 سنة.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة عن الإدارة الرشيقة
هذه الوحدة هي عبارة عن مدخل إلى الإدارة الرشيقة حيث سنتعرف من خلاله على تاريخ الإدارة الرشيقة وأهدافها، بالإضافة إلى مراحل تطور النماذج الإنتاجية.
مبادئ في الإدارة الرشيقة
ستزودك هذه الوحدة بأهم المبادئ المتعلقة بالإدارة الرشيقة مثل: تحديد القيمة من وجهة نظر العميل، وتحديد مسارات تدفق القيمة، والتحكم في انسياب تدفق القيمة، بالإضافة إلى تطبيق نظام السحب، والسعي إلى الكمال.
الهدر في المؤسسة
تناقش هذه الوحدة موضوعاً في غاية الأهمية وهو الهدر في نظام الإدارة الرشيقة، حيث ستتعرف على أنواع الهدر والأدوات التي تساعد في تحديد آثار هذا الهدر أو الفاقد مثل: "اللماذات الخمسة"، و"عظم السمكة"، و"مبدأ باريتو".
أدوات الإدارة الرشيقة (Lean Management)
تتناول هذه الوحدة أهم الأدوات المستخدمة في الإدارة الرشيقة مثل: "التحسين المستمر أو كايزن (Kaizen)"، و"مؤشرات قياس الأداء (KPI’s)"، و"تنظيم موقع العمل (5S)"، وأخيراً "خارطة تدفق القيمة (Value Stream Mapping)".
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