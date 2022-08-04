Learner Reviews & Feedback for أساسيات الإدارة الرشيقة | Lean Management Fundamentals by Alfaisal University | KLD
About the Course
يُعتبر مفهوم الإدارة الرشيقة (Lean Management) من المفاهيم الحديثة في الإدارة، والذي بدأ تطبيقه في شركة "تويوتا" في اليابان، وقد سُمي مفهوم الإدارة الرشيقة بهذا الاسم لأنه يهدف إلى سرعة استجابة المؤسسة في تعديل أسلوب العمل بطريقةٍ انسيابيةٍ تلبي احتياجات العملاء وتتناسب مع متطلبات التغيير من خلال الحد من الهدر في العمليات، وبالتالي تحقيق رضا العملاء وزيادة المبيعات، من خلال ما سبق يمكن أن نستنتج بأن الهدف الرئيسي من تطبيق الإدارة الرشيقة هو التحسين المستمر في مجالات العمل كافة.
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعريف المتدربين بمفهوم الإدارة الرشيقة وأهدافها واستخداماتها، وتزويدهم بالأدوات التي يمكن تطبيقها في العمل لتقليل الهدر قدر الإمكان مقارنةً بنظام العمل التقليدي، بهدف تحقيق المزيد من القيمة للعملاء لكن بموارد أقل.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان أساسيات الإدارة الرشيقة وامتلاك القدرة على التحكم في برمجتك وتصرفاتك أو كان مجال عملك يتطلب إتقان تلك المهارات وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: مناقشة مقومات الإدارة الرشيقة في المنظمات، شرح تبني تطبيق أدوات الإدارة الرشيقة، شرح تطبيق طرق تحديد آثار الهدر على المنظمة، شرح أشكال الهدر في المنظمة، فهم تذكر أهداف الإدارة الرشيقة لدى المنظمات واستخداماتها، شرح تعدّد مبادئ الإدارة الرشيقة، فهم الإدارة الرشيقة....