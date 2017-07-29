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Learner Reviews & Feedback for 离散优化建模基础篇 Basic Modeling for Discrete Optimization by The Chinese University of Hong Kong

4.7
stars
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8 reviews

About the Course

优化问题是一种常见的决策问题，它在我们的社会中很常见。它的应用可以从数独问题的解决涵盖到婚礼的座次安排。同样的技术可以用于航班与机组成员的安排，钢铁生产的调节，和钢铁从矿区到港口的调度问题。在生产中，人力资源与生产材料的合理决策可以使企业获得成千上万的利润提升。类似的问题也存在于我们的日常生活中，它们包括决定包裹的运输路径，调整学校课程时间，和传输能源到千家万户。尽管这些问题很基础，不过以一般本科教育的知识来解决这些问题都会十分困难。 这个课程是设计给所有对优化问题应用的各个方面感兴趣的同学。你将学习到一种全新的方法来思考如何解决这些有挑战性的问题。这种方法只需用先进的高级建模语言把问题在表述清楚，然后让约束求解器完成剩下的工作。它可以让你接触到业界问题求解的技术，而这在过去几十年中有上百个博士研究者不断将其完善优化。通过利用这种前沿的科技，在过去看起来不可思议的问题突然间变得易如反掌。...
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1 - 7 of 7 Reviews for 离散优化建模基础篇 Basic Modeling for Discrete Optimization

By 臧泽林

Jul 28, 2017

minizinc is a kind of new language that let us solute the optimal problem easier. and this class made me study it well.

By Siwei Y

Feb 25, 2017

这是一个非常有趣的课程，难度适中， 讲解清晰。建议稍微讲点理论，也就是说要让人知其然， 还要知其所以然 。 另外， 是否可以选择一个更大众化的语言。当然MINIZINC 在这个问题上做得确实也很好。

By Jingbo H

Apr 21, 2018

非常有趣的上课形式

论坛中老师回复非常积极，及时

内容偏向于解决实践工程问题，不需要很多理论基础

作业难度适中，个人觉得适合有一点编程基础（掌握基本编程思维）的同学学习

By 高争光

Dec 19, 2018

感觉整个课程下来还是可以学到很多东西的，非常遗憾后续的课程自己的模型没有100%通过，继续努力！

By Xiaoyao W

Apr 24, 2021

案例的形式非常有趣了，顺便文化输出一波。表示有机会要学下后续的算法课。

By 橙子

Mar 19, 2017

Excellent course！！！

By lichuangye

Apr 4, 2017

nice

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