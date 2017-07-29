By 臧泽林•
Jul 28, 2017
minizinc is a kind of new language that let us solute the optimal problem easier. and this class made me study it well.
By Siwei Y•
Feb 25, 2017
这是一个非常有趣的课程，难度适中， 讲解清晰。建议稍微讲点理论，也就是说要让人知其然， 还要知其所以然 。 另外， 是否可以选择一个更大众化的语言。当然MINIZINC 在这个问题上做得确实也很好。
By Jingbo H•
Apr 21, 2018
非常有趣的上课形式
论坛中老师回复非常积极，及时
内容偏向于解决实践工程问题，不需要很多理论基础
作业难度适中，个人觉得适合有一点编程基础（掌握基本编程思维）的同学学习
By 高争光•
Dec 19, 2018
感觉整个课程下来还是可以学到很多东西的，非常遗憾后续的课程自己的模型没有100%通过，继续努力！
By Xiaoyao W•
Apr 24, 2021
案例的形式非常有趣了，顺便文化输出一波。表示有机会要学下后续的算法课。
By 橙子•
Mar 19, 2017
Excellent course！！！
By lichuangye•
Apr 4, 2017
nice