About this Course

2,050 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level
Approx. 28 hours to complete
Chinese (Simplified)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level
Approx. 28 hours to complete
Chinese (Simplified)

Instructors

Offered by

Placeholder

The Chinese University of Hong Kong

Placeholder

The University of Melbourne

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

MiniZinc介绍

6 hours to complete
11 videos (Total 140 min), 6 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

5 hours to complete

集合建模

5 hours to complete
6 videos (Total 75 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

9 hours to complete

函数建模

9 hours to complete
7 videos (Total 100 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

8 hours to complete

多重建模

8 hours to complete
7 videos (Total 113 min), 3 readings, 1 quiz

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder