Learner Reviews & Feedback for Здійснення продажів: створення й запуск магазинів електронної комерції, а також керування ними by Google
About the Course
Здійснення продажів: створення й запуск магазинів електронної комерції, а також керування ними. Це шостий із семи курсів сертифікаційної програми Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. Цей курс надає інформацію про те, як підприємства та фізичні особи продають продукти онлайн, зокрема за допомогою таких популярних платформ, як Shopify. Ви пройдете усі стадії створення моделі магазину електронної комерції. Для цього ви створите магазин Shopify, додасте необхідну інформацію та сформуєте асортимент. Ви дізнаєтеся, як залучити клієнтів онлайн за допомогою таких методів електронної комерції, як реклама та кампанії.
Співробітники Google, які зараз працюють у цій сфері, навчатимуть вас за допомогою практичних вправ і прикладів, що імітують поширені завдання з цифрового маркетингу та електронної комерції, а також продемонструють найефективніші інструменти й ресурси, які вони використовують у своїй роботі.
Студенти, які пройдуть усі сім курсів програми, зможуть претендувати на вакансії початкового рівня в галузі цифрового маркетингу та електронної комерції. Попередній досвід роботи необов’язковий.
Пройшовши цей курс, ви вмітимете вирішувати такі завдання:
– розуміти основні стратегії та практики електронної комерції;
– пояснити, як проводити дослідження ринку та продукту;
– налаштувати модель магазину електронної комерції з використанням Shopify;
– використовувати Google Ads для залучення клієнтів електронної комерції;
– пояснити, як тренди та сезонність впливають на бізнес електронної комерції;
– використовувати найкращі практики для створення цікавого клієнтського досвіду в Інтернеті;
– описати процес виконання замовлення через його оформлення, точку продажу (POS), відправку та доставку;
– оптимізувати процес оформлення замовлення для клієнтів....