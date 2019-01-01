Learner Reviews & Feedback for إدارة الاجتماعات الفعالة | Managing Effective Meetings by Alfaisal University | KLD
About the Course
يتطلب بناء الأفكار والقرارات الإبداعية إجراء كثيرٍ من المناقشات وتبادل وجهات النظر بين العديد من الأفراد، ومن أهم الوسائل التي توفر إطاراً منهجياً منظماً لتحقيق ذلك عقد الاجتماعات (Meetings)، لكن قد تكون هذه الأداة وسيلة لإضاعة الوقت وهدره، حيث تكمن المشكلة الحقيقية عند عقد الاجتماعات في أسلوب إدارتنا لتلك الاجتماعات، لذلك فإن فعالية الاجتماعات في تحسين أداء المؤسسة وخلق العديد من الأفكار المبدعة تتوقف على قدرة المؤسسة على تحويلها من اجتماعات نمطية إلى اجتماعات فعَّالة ومنتجة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم إدارة الاجتماعات الفعالة، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على أهم العوامل الأساسية لضمان التميُز في إدارة الاجتماعات، فهم دور رئيس الجلسات وأهم سماته ومهاراته، شرح أنواع الاجتماعات وجلسات إدارة سير العمل، فهم أهمية الاجتماعات ودورها في تحسين أداء المؤسسة....