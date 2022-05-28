يتطلب بناء الأفكار والقرارات الإبداعية إجراء كثيرٍ من المناقشات وتبادل وجهات النظر بين العديد من الأفراد، ومن أهم الوسائل التي توفر إطاراً منهجياً منظماً لتحقيق ذلك عقد الاجتماعات (Meetings)، لكن قد تكون هذه الأداة وسيلة لإضاعة الوقت وهدره، حيث تكمن المشكلة الحقيقية عند عقد الاجتماعات في أسلوب إدارتنا لتلك الاجتماعات، لذلك فإن فعالية الاجتماعات في تحسين أداء المؤسسة وخلق العديد من الأفكار المبدعة تتوقف على قدرة المؤسسة على تحويلها من اجتماعات نمطية إلى اجتماعات فعَّالة ومنتجة.
إدارة الاجتماعات الفعالة | Managing Effective MeetingsAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في الإدارة العاملة وإدارة الأفراد
Skills you will gain
- الإدارة
- إدارة الاجتماعات
- إدارة الأفراد
خبرة في الإدارة العاملة وإدارة الأفراد
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
إدارة الاجتماعات الفعالة
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على أهم العوامل الأساسية لضمان التميُز في إدارة الاجتماعات، فهم دور رئيس الجلسات وأهم سماته ومهاراته، شرح أنواع الاجتماعات وجلسات إدارة سير العمل، فهم أهمية الاجتماعات ودورها في تحسين أداء المؤسسة.
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