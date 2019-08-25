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Back to التحضير لإدارة الموارد البشرية

Learner Reviews & Feedback for التحضير لإدارة الموارد البشرية by University of Minnesota

4.8
stars
163 ratings
50 reviews

About the Course

يُدار جميع الموظفين بطريقة أو بأخرى. ولكن تختلف المناهج المٌتَّبعة لإدارة الموظفين من موظف لآخر، ومن وظيفة لأخرى، ومن مدير لآخر، ومن مؤسسة لأخرى، وحتى من بلد لبلد آخر. تقدم هذه الدورة التدريبية الأساس لتطوير منهجك في إدارة الموظفين بمهارة من خلال إيضاح الإستراتيجيات البديلة لإدارة الموارد البشرية، وطرح أهمية السياق القانوني، والتفكير فيما يحفز الموظفين. وهذا سيوضِّح لكم الأساس الواقعي والإدراكي لتطوير مهارات محددة ودقيقة في إدارة موارد بشرية في الدورات التدريبية التالية المتعلقة بتعيين الموظفين وإدارة الأداء ومكافأة الموظفين. ألا تعرفون أي شيء عن إدارة الموارد البشرية؟ لا بأس! ستنهون هذه الدورة التدريبية وأنتم تفهمون كل ما هو جديد بشأن مجموعة من الخيارات المتاحة لإدارة الموظفين، وإدراك ما يحفِّز العاملين، والاستعداد لتطوير مهارات إدارة الموارد البشرية لديكم....

Top reviews

AA

Jun 3, 2020

يرجى العلم بأن احببت المعلومات القيمة وطريقة الشرح مما يشجعني ان اطور نفسي واستمر باكتساب المزيد من المهارات واخذ الدورات

RA

May 18, 2020

كان الكورس مفيد جدا ورائع يشمل على أهم أساسيات الإدارة الجيدة لتكوين مدير وقائد ناجح للأفراد في المؤسسات

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1 - 25 of 49 Reviews for التحضير لإدارة الموارد البشرية

By Athra A

Aug 25, 2019

الدورة جميلة جدا تكسبك مهارات جديدة

By Roba M A

May 19, 2020

كان الكورس مفيد جدا ورائع يشمل على أهم أساسيات الإدارة الجيدة لتكوين مدير وقائد ناجح للأفراد في المؤسسات

By Layla H I A J A H

Oct 7, 2019

it was awesome course but the thing i don't like the late you make us to completed fast

By Khaled A A

Mar 26, 2020

شكرا لقد استفدت من الدورة الكثير

By Dr A K

Aug 23, 2019

جميل جدا ونشكركم لحي الأداء

By Alaa s

Dec 15, 2019

Very important course

By waseem m

Jul 11, 2019

Great course

By Mouza H D A D

Apr 22, 2020

ا

By raffia a

Apr 6, 2020

ر

By khaled R A

Apr 24, 2020

كانت الاستفادة كبيرة ورائعة

شكرا لكم

By rateb a

May 2, 2020

very nice

By Rachid Z

May 13, 2020

Une excellente formation qui mérite d'être suivie et diffusée ...

An excellent training course that deserves to be followed and made known ...

دورة تدريبية ممتازة و تستحق المتابعة و التعريف بها

By D.r : G M A

Feb 19, 2021

In fact, I was happy and benefited a lot from this course and I recommend it

With all my love for everyone

Practicing veterinarian: Dr. Ghazwan Muhammad Al-Sheikh

By amal a a

Jun 4, 2020

يرجى العلم بأن احببت المعلومات القيمة وطريقة الشرح مما يشجعني ان اطور نفسي واستمر باكتساب المزيد من المهارات واخذ الدورات

By OMAR R

Jun 24, 2020

It was a wonderful and very useful course in the field of human resources management

By Samya M A M A F

Jul 20, 2020

I benefit from this course

By Jehan M H

May 13, 2020

thank you and all the best

By Ahmed I L E

Jul 6, 2020

اشكركم دورة مفيدة جدا جدا

By Tuwim K T A

Jun 9, 2020

دورة رائعة وراقية

By مبارك خ ا

Jun 8, 2020

دورة رائعة

By bakhita a a a

Jun 25, 2020

ورشةجيدة

By Mona A A

May 9, 2020

ممتازة

By Wafa A A J

Jun 20, 2020

شكرا

By hindhanoun

May 31, 2020

mrc

By Nashwa M A A S

Jul 4, 2020

ش

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