AA
Jun 3, 2020
يرجى العلم بأن احببت المعلومات القيمة وطريقة الشرح مما يشجعني ان اطور نفسي واستمر باكتساب المزيد من المهارات واخذ الدورات
RA
May 18, 2020
كان الكورس مفيد جدا ورائع يشمل على أهم أساسيات الإدارة الجيدة لتكوين مدير وقائد ناجح للأفراد في المؤسسات
By Athra A•
Aug 25, 2019
الدورة جميلة جدا تكسبك مهارات جديدة
By Roba M A•
May 19, 2020
كان الكورس مفيد جدا ورائع يشمل على أهم أساسيات الإدارة الجيدة لتكوين مدير وقائد ناجح للأفراد في المؤسسات
By Layla H I A J A H•
Oct 7, 2019
it was awesome course but the thing i don't like the late you make us to completed fast
By Khaled A A•
Mar 26, 2020
شكرا لقد استفدت من الدورة الكثير
By Dr A K•
Aug 23, 2019
جميل جدا ونشكركم لحي الأداء
By Alaa s•
Dec 15, 2019
Very important course
By waseem m•
Jul 11, 2019
Great course
By Mouza H D A D•
Apr 22, 2020
ا
By raffia a•
Apr 6, 2020
ر
By khaled R A•
Apr 24, 2020
كانت الاستفادة كبيرة ورائعة
شكرا لكم
By rateb a•
May 2, 2020
very nice
By Rachid Z•
May 13, 2020
Une excellente formation qui mérite d'être suivie et diffusée ...
An excellent training course that deserves to be followed and made known ...
دورة تدريبية ممتازة و تستحق المتابعة و التعريف بها
By D.r : G M A•
Feb 19, 2021
In fact, I was happy and benefited a lot from this course and I recommend it
With all my love for everyone
Practicing veterinarian: Dr. Ghazwan Muhammad Al-Sheikh
By amal a a•
Jun 4, 2020
يرجى العلم بأن احببت المعلومات القيمة وطريقة الشرح مما يشجعني ان اطور نفسي واستمر باكتساب المزيد من المهارات واخذ الدورات
By OMAR R•
Jun 24, 2020
It was a wonderful and very useful course in the field of human resources management
By Samya M A M A F•
Jul 20, 2020
I benefit from this course
By Jehan M H•
May 13, 2020
thank you and all the best
By Ahmed I L E•
Jul 6, 2020
اشكركم دورة مفيدة جدا جدا
By Tuwim K T A•
Jun 9, 2020
دورة رائعة وراقية
By مبارك خ ا•
Jun 8, 2020
دورة رائعة
By bakhita a a a•
Jun 25, 2020
ورشةجيدة
By Mona A A•
May 9, 2020
ممتازة
By Wafa A A J•
Jun 20, 2020
شكرا
By hindhanoun•
May 31, 2020
mrc
By Nashwa M A A S•
Jul 4, 2020
ش