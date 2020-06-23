يُدار جميع الموظفين بطريقة أو بأخرى. ولكن تختلف المناهج المٌتَّبعة لإدارة الموظفين من موظف لآخر، ومن وظيفة لأخرى، ومن مدير لآخر، ومن مؤسسة لأخرى، وحتى من بلد لبلد آخر.
التحضير لإدارة الموارد البشريةUniversity of Minnesota
About this Course
Offered by
University of Minnesota
The University of Minnesota is among the largest public research universities in the country, offering undergraduate, graduate, and professional students a multitude of opportunities for study and research. Located at the heart of one of the nation’s most vibrant, diverse metropolitan communities, students on the campuses in Minneapolis and St. Paul benefit from extensive partnerships with world-renowned health centers, international corporations, government agencies, and arts, nonprofit, and public service organizations.
Syllabus - What you will learn from this course
المناهج البديلة لإدارة الموارد البشرية
مرحبًا بكم في الأسبوع الأول من هذه الدورة التدريبية! يبدأ هذا القسم بمقدمة عن الدورة التدريبية، ثم سنتناول بعد ذلك درسين في البحث عن طرق بديلة لإدارة الموارد البشرية. بعد الانتهاء من هذه الوحدة، ستتمكنون من • شرح سبب أهمية إدارة الأفراد. • مقارنة الإستراتيجيات لإدارة الموارد البشرية. • تقويم المناسب بين إستراتيجية الموارد البشرية الخاصة بإحدى المؤسسات وأسلوب (أساليب) أحد المديرين وبيئة العمل. • التوصية بإستراتيجيات وأساليب لإدارة الأفراد في موقف معين.
ما الذي يدفع الموظفين للعمل؟ المال، بالتأكيد!
مرحبًا بكم في الوحدة الثانية من هذه الدورة التدريبية! سنركز على الأسباب المالية للعمل، والدروس المستفادة للمديرين. بعد الانتهاء من هذه الوحدة، ستتمكنون من • شرح إلى أي مدى يمكن أن يحفز المال بعض العمال. • تحديد الاهتمامات الإدارية الرئيسية إذا كان العمال مهتمين بأنفسهم واستعراض العمل اقتصاديًا. • تطوير الإستراتيجيات لمعالجة تلك الاهتمامات الرئيسية باستخدام رؤى مأخوذة من الاقتصاد.
ما يدفع الموظفين إلى إعادة النظر في العمل...المحفزات غير المالية
مرحبًا بكم في الوحدة الثالثة من هذه الدورة التدريبية! سنركز على الأسباب غير المالية للعمل، والدروس المستفادة للمديرين. بعد الانتهاء من هذه الوحدة، ستتمكنون من • شرح أربعة معوقات على الأقل تؤثر في كيفية إدارة الموارد البشرية في مؤسسة معينة. • تحديد الاهتمامات الإدارية الرئيسية عندما يعمل العمال لأسباب غير مالية مختلفة. • تطوير الإستراتيجيات لمعالجة هذه الاهتمامات الرئيسية باستخدام رؤى مأخوذة من علم النفس وعلم الاجتماع. • تبرير تطبيق الرؤى المأخوذة من الاقتصاد وعلمي النفس والاجتماع في المواقف المختلفة.
مدير الأشخاص بصفته جزءًا من أحد الأنظمة المعقدة
مرحبًا بكم في الوحدة الرابعة والأخيرة من هذه الدورة التدريبية! في هذا القسم، سننهي وضع أساس لإدارة الموارد البشرية من خلال النظر في المعوقات التي يواجهها المديرون، خاصةً البيئة القانونية. بعد الانتهاء من هذه الوحدة، ستتمكنون من • شرح أربعة معوقات على الأقل تؤثر في كيفية إدارة الموارد البشرية في مؤسسة معينة. • مقارنة الأساليب التي يتعامل فيها القانون مع أمر التوظيف كعلاقة تعاقدية نموذجية والأمور التي لا تندرج تحت هذا الأمر. • إنشاء قائمة بممارسات إدارة الموارد البشرية القانونية وغير القانونية في بلدكم. • الوقوف على وقت استخدام الإستراتيجيات لإدارة الأفراد الذين يتجاوزون ما يتطلبه القانون.
Reviews
- 5 stars86.66%
- 4 stars9.69%
- 3 stars2.42%
- 2 stars1.21%
TOP REVIEWS FROM التحضير لإدارة الموارد البشرية
It was a wonderful and very useful course in the field of human resources management
كانت دورة مميزة حيث تعلمت كيفية التعامل مع الموظفين وتحفيزهم
دورة ممتازة أعطتني رؤية واضحه حول إدارة الموارد البشرية
تعلمت الكثير من هذه الدوره وسيتم اقتراح بعض ما تعلمته على الادارة التي اعمل بها
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