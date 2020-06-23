About this Course

5,362 recent views
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Approx. 18 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 18 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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University of Minnesota

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up98%(2,357 ratings)
Week
1

Week 1

4 hours to complete

المناهج البديلة لإدارة الموارد البشرية

4 hours to complete
12 videos (Total 80 min), 1 reading, 4 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

ما الذي يدفع الموظفين للعمل؟ المال، بالتأكيد!

4 hours to complete
10 videos (Total 61 min), 2 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

ما يدفع الموظفين إلى إعادة النظر في العمل...المحفزات غير المالية

5 hours to complete
9 videos (Total 73 min), 2 readings, 5 quizzes
Week
4

Week 4

5 hours to complete

مدير الأشخاص بصفته جزءًا من أحد الأنظمة المعقدة

5 hours to complete
16 videos (Total 106 min), 3 readings, 5 quizzes

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