About this Course

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Approx. 14 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Modeling
  • Brand
  • Evaluation
  • Organizational Structure
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 14 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

قناة إمداد المواهب

3 hours to complete
8 videos (Total 76 min), 5 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

4 hours to complete

إدارة تقييم الأداء والملاحظات

4 hours to complete
11 videos (Total 74 min), 2 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

تنمية قدرات موظفيك وتدريبهم

3 hours to complete
16 videos (Total 116 min), 5 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

5 hours to complete

إنشاء وبناء قناة إمداد مواهب قوية

5 hours to complete
7 videos (Total 59 min), 5 readings, 3 quizzes

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