ستتعلّم في هذه الدورة التدريبية أفضل الممارسات لاختيار المواهب وتوظيفها وتأهيلها. ستتعرّف أيضًا على الأساليب الرئيسية لقياس الأداء وتقييم موظفيك. بالإضافة إلى ذلك، ستتعلم كيفية تنمية قدرات الموهوبين وتدريبهم بحيث يمكنهم إدراك إمكاناتهم الكاملة في العمل. بشكل إجمالي، ستكتسب فهمًا شاملاً للدورة الكاملة لإدارة المواهب وإنشاء قناة إمداد مواهب قوية لفريقك ومؤسستك.
إدارة المواهبUniversity of Michigan
About this Course
Skills you will gain
- Modeling
- Brand
- Evaluation
- Organizational Structure
Instructors
Maxim Sytch, Ph.D.Associate Professor of Management and Organizations Michael R. and Mary Kay Hallman Fellow
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
قناة إمداد المواهب
ستتعرّف في هذه الوحدة على مفهوم قناة إمداد المواهب. بدون أشخاص متميزين لتنفيذ استراتيجية فريقك أو قسمك أو شركتك، لن تتمكن من خلق قيمة والمضي قدمًا. بعد هذه الوحدة، ستدرك أن مفهوم الاستراتيجية يأتي أولاً، متبوعًا بالمناصب والهيكل التنظيمي. بمجرد تصميم العلامة التجارية للتوظيف، فإنها ستجذب الأشخاص إليك. من خلال استراتيجيات التوظيف، ستوظف وتختار أفضل الأفضل الذي يلائم فريقك. التأهيل مهم لجلبهم إلى فريقك وستساعدك هذه الوحدة في تطبيق عمليات تأهيل فائقة.
إدارة تقييم الأداء والملاحظات
ستتعرف في هذه الوحدة على المناهج المركزية لقياس وتقييم الأداء والسلوكيات ولفهم تأثيرات أنظمة التقييم المختلفة للموظفين. ستتعلم أيضًا كيفية جمع وتقييم واستخدام الملاحظات الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، ستتعلم كيفية التعرف على الأخطاء الرئيسية التي يقترفها المقيمون أثناء تقييم أداء الآخرين والتخفيف من آثارها. وأخيرًا، ستتعرف على الأنماط المتكررة التي قد تؤثر على دقة تقييمات الأداء.
تنمية قدرات موظفيك وتدريبهم
كقائد، من الضروري أن تقوم بتنمية قدرات فريقك وتدريبه وإعداده للنجاح. عندما تساعد أعضاء فريقك على التعلّم والنمو، يزداد حماسهم ومشاركتهم، ويتحسّن أدائهم، ويصبحوا أكثر التزامًا نحو الفريق. ستتعلم في هذه الوحدة كيفية تنمية موظفيك وتدريبهم لإدراك إمكاناتهم وتحسين أدائهم.
إنشاء وبناء قناة إمداد مواهب قوية
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