عند تقييمها للمشروعات الاستثمارية المتاحة لديها، وبغية الوصول إلى القرار الاستثماري الصحيح، تعتمد الشركات على العديد من العوامل، ومنها استخدام أساليب التحليل المالي وتقدير الموازنات المطلوبة لكل مشروع وقياس العوائد المتوقعة مستقبلاً لكل مشروع للمقارنة بين المشاريع واختيار أفضلها، لكن العامل الأكثر أهمية في اتخاذ القرارات الاستثمارية والذي بدونه تُصبح جميع الدراسات غير ذات قيمة هو عنصر المخاطر (Risks). فمن خلالها يمكن توقع احتمالية حدوث التعثر المالي أو عدم قدرة الشركة على توفير السيولة المطلوبة التي يمكن أن تصبح من أسباب فشل المشروعات في المستقبل.
إتقان الإدارة المالية | Mastering Financial ManagementAlfaisal University | KLD
About this Course
نبذة عن الإدارة المالية
معرفة مفهوم مصطلح Net Present Value
Skills you will gain
- المقصود بمصطلح صافي رأس المال العامل
- التعرف على النسب الرئيسية لتحليل السيولة
- استخدام تحليل الحساسية
نبذة عن الإدارة المالية
معرفة مفهوم مصطلح Net Present Value
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
(Mastering Financial Management) - إتقان الإدارة المالية
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على النسب الرئيسية لتحليل السيولة والكفاءة، فهم المقصود بمصطلح صافي رأس المال العامل، شرح أهمية أخذ المخاطر في الاعتبار عند تقييم القرارات الاستثمارية،
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