By Kelvin L•
Feb 5, 2018
这个课非常有启发性，很值得一听。 大部分其他的人介绍《新》都多多少少流于简单化。但是这个课程真的对于作者，作者所处的时代都有很好的介绍。甚至于也讲到了作者对于借着新教伦理激发起来的资本主义精神将来在发展中可能呈现的问题也都有很好的介绍。这样超越时代的眼光才是马克思韦伯作为一个大师的独到之处。
By Yushan S•
Sep 6, 2015
郁老师好帅啊~~很赞的一门课程，可以看到老师用心准备了这门课程，并且郁老师个人的学识也让这门课程增色不少，强烈推荐~~
By 夏建国•
Jul 31, 2016
这课程很好。 老师讲的很棒。 一、 配图和PPT直观清晰 二、老师阐述逻辑清晰 三、 针对内容老师能够主次鲜明。
需要改进的地方是： 这个网页速度还是APP加载速度太慢了。
By Dong D•
Sep 8, 2015
Great course, I have learnt a lot through it.
By Sixue H•
Aug 24, 2017
个人感觉比起大学课程更像是百家讲坛一样的课程，十分的通俗易懂，相比之下原书读起来太难了。
By Olivia S•
Jul 15, 2016
郁老师的讲解思路清晰结构严谨，对于初读韦伯著作的我来说是“福音”。
By Deleted A•
Jul 4, 2017
其实已经上完实体课了，俞老师的提纲非常的有用，极大帮助理解整本书
By Jintao W•
Aug 21, 2015
值得中国学生学习，特别是我们一直被灌输的是另外一个Max的理论
By 唐晓珊•
Dec 31, 2017
非常系统，给人启迪。老师很有水平，很全面和深入
By Han Y•
Jan 14, 2016
对书的梳理与总结脉络清晰, 内容通俗易懂!
By 彭斌•
Oct 7, 2015
第一次接触此类书籍，好好看了几遍书
By 徐丽婷•
Feb 7, 2017
清晰有趣，十分精彩。感谢郁老师！
By Haowen Y•
Dec 12, 2016
提出了我从未想过是问题的问题。
By 陈辽东•
Sep 10, 2015
慢条斯理的讲解，引人入胜。
By 叶妖•
Sep 3, 2016
将晦涩的韦伯将的妙趣横生
By Fang Y•
Apr 27, 2016
I think it‘s
By caipei•
Feb 15, 2016
开启智慧，发人深思
By 卜祥雷•
Aug 16, 2015
获益匪浅
By 应佩鉴•
Jan 20, 2018
极好
By 徐畅•
Aug 30, 2015
老师抽丝剥茧，把历史脉络与书中的核心思想提炼出来，用平实的语言
By Kelvin H•
May 24, 2016
打开了宗教研究、社会学研究的一扇窗户，期待更度此类的课程。
By 余元帅•
Sep 7, 2015
不错的课，如果授课老师德风格更幽默一些就好了。
By sun x•
May 29, 2016
其实可以更加to the point 一点
By 杜峰•
Apr 6, 2016
虽然说作为导读课程，但是也可以再深入一些
By 高磊•
May 30, 2017
非常棒，很喜欢这个老师呢