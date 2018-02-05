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Learner Reviews & Feedback for 《新教伦理与资本主义精神》导读 by Fudan University

4.6
stars
126 ratings
28 reviews

About the Course

德国思想巨擎马克斯·韦伯在20世纪初，以其深邃的洞察力发现了欧洲文明进程中宗教信仰对近代资本主义诞生做出的特殊贡献，从而提出了不同于马克思“经济基础决定上层建筑”的历史发展观，并由此引发了一系列引人深思的文化、社会和宗教学问题。本课程将以对马克斯·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》的深度阅读为基础，让学生对韦伯的宗教社会学研究有初步的了解，进而深入思考文化与社会互动的基本关系，提升学生的人文素养和培养独立思维精神。 本课程在系统介绍韦伯《新教伦理与资本主义精神》背景的基础上，让学生直接、深入阅读文本本身，同时补充一些欧洲文化史的相关内容（文艺复兴、新教改革、启蒙运动、资本主义兴起），并穿插一些韦伯社会研究方法论的基本观念（例如理想型、价值中立、选择亲缘性等），使得学生深入思考文化和社会之间的双向、互动的关系。此外，本课程还将着重培养学生扩展阅读（韦伯的其他著作，如《儒教与道教》、《经济与社会》等）和独立思考的能力。如有可能，本课程还将引导大家来反思个人的生活选择，例如对时间、金钱和职业的态度。...

Top reviews

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1 - 25 of 28 Reviews for 《新教伦理与资本主义精神》导读

By Kelvin L

Feb 5, 2018

这个课非常有启发性，很值得一听。 大部分其他的人介绍《新》都多多少少流于简单化。但是这个课程真的对于作者，作者所处的时代都有很好的介绍。甚至于也讲到了作者对于借着新教伦理激发起来的资本主义精神将来在发展中可能呈现的问题也都有很好的介绍。这样超越时代的眼光才是马克思韦伯作为一个大师的独到之处。

By Yushan S

Sep 6, 2015

郁老师好帅啊~~很赞的一门课程，可以看到老师用心准备了这门课程，并且郁老师个人的学识也让这门课程增色不少，强烈推荐~~

By 夏建国

Jul 31, 2016

这课程很好。 老师讲的很棒。 一、 配图和PPT直观清晰 二、老师阐述逻辑清晰 三、 针对内容老师能够主次鲜明。

需要改进的地方是： 这个网页速度还是APP加载速度太慢了。

By Dong D

Sep 8, 2015

Great course, I have learnt a lot through it.

By Sixue H

Aug 24, 2017

个人感觉比起大学课程更像是百家讲坛一样的课程，十分的通俗易懂，相比之下原书读起来太难了。

By Olivia S

Jul 15, 2016

郁老师的讲解思路清晰结构严谨，对于初读韦伯著作的我来说是“福音”。

By Deleted A

Jul 4, 2017

其实已经上完实体课了，俞老师的提纲非常的有用，极大帮助理解整本书

By Jintao W

Aug 21, 2015

值得中国学生学习，特别是我们一直被灌输的是另外一个Max的理论

By 唐晓珊

Dec 31, 2017

非常系统，给人启迪。老师很有水平，很全面和深入

By Han Y

Jan 14, 2016

对书的梳理与总结脉络清晰, 内容通俗易懂!

By 彭斌

Oct 7, 2015

第一次接触此类书籍，好好看了几遍书

By 徐丽婷

Feb 7, 2017

清晰有趣，十分精彩。感谢郁老师！

By Haowen Y

Dec 12, 2016

提出了我从未想过是问题的问题。

By 陈辽东

Sep 10, 2015

慢条斯理的讲解，引人入胜。

By 叶妖

Sep 3, 2016

将晦涩的韦伯将的妙趣横生

By Fang Y

Apr 27, 2016

I think it‘s

By caipei

Feb 15, 2016

开启智慧，发人深思

By 卜祥雷

Aug 16, 2015

获益匪浅

By 应佩鉴

Jan 20, 2018

极好

By 徐畅

Aug 30, 2015

老师抽丝剥茧，把历史脉络与书中的核心思想提炼出来，用平实的语言

By Kelvin H

May 24, 2016

打开了宗教研究、社会学研究的一扇窗户，期待更度此类的课程。

By 余元帅

Sep 7, 2015

不错的课，如果授课老师德风格更幽默一些就好了。

By sun x

May 29, 2016

其实可以更加to the point 一点

By 杜峰

Apr 6, 2016

虽然说作为导读课程，但是也可以再深入一些

By 高磊

May 30, 2017

非常棒，很喜欢这个老师呢

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