德国思想巨擎马克斯·韦伯在20世纪初，以其深邃的洞察力发现了欧洲文明进程中宗教信仰对近代资本主义诞生做出的特殊贡献，从而提出了不同于马克思“经济基础决定上层建筑”的历史发展观，并由此引发了一系列引人深思的文化、社会和宗教学问题。本课程将以对马克斯·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》的深度阅读为基础，让学生对韦伯的宗教社会学研究有初步的了解，进而深入思考文化与社会互动的基本关系，提升学生的人文素养和培养独立思维精神。
《新教伦理与资本主义精神》导读Fudan University
About this Course
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Fudan University
Founded in 1905, Fudan University is one of China’s leading research universities playing a vital role in the cultural, social and economic development of the country. It is growing into a globally influential university that attracts 35,000 students from across China and 150 countries around the world. The university offers a unique educational experience focused on broad-based, multidisciplinary learning as well as depth of study.
Syllabus - What you will learn from this course
导论
“未经反思的生活是不值得过的。”古希腊哲学家苏格拉底这样告诉我们。如果将这一原则运用于这门慕课，那么在开始上课之前，郁喆隽老师就要来反思一下为何要阅读这本书——《新教伦理与资本主义精神》，以及为什么要开设这门慕课。因此，本模块将不会急于直接进入文本本身，而是要处理一些准备性的大问题。导论将紧紧围绕“反思”一词展开，分别解说“何谓反思”、“为何反思”以及“如何反思”等问题，以此为本慕课设定一些目标和基调。
韦伯和他的时代
在展开对文本的深度阅读之前，本模块将系统地介绍韦伯的生平、精神特征和他所处的时代——德意志第二帝国。此外，本模块还涉及一些更为一般的问题，例如如何理解一个学者。这些内容都构成理解《新教伦理与资本主义精神》这本书不可或缺的背景。韦伯作为一个人，度过了怎样的人生，经历了哪些事件？他所处的时代，以及国家的基本状况，为韦伯写作该书提供了哪些基本的“问题意识”？了解了这些，将有助于我们更为深入地理解文本本身。
宗教与资本主义
本模块将开始直接深入分析《新教伦理与资本主义精神》的文本，大致对应书中第一卷的内容。本慕课的文本解读采取“剥洋葱”的方式：郁老师不会直接告诉大家韦伯的结论，而是层层推进，逐步分析韦伯问题的由来，阐明他对一些当时流行观点的看法，并最终导出本书的核心问题之一，即宗教与经济的关系。在此过程中，我们还将涉及一些本书的核心概念，如“苦行”、“资本主义精神”和路德的职业观等。
基督宗教与西方文明
本模块有意在两个文本解读中间安排一些对宗教内容的解说。自启蒙运动以降，自然主义和世俗主义大致成为当代人的基本假设。这可能导致我们忽视或低估宗教对文化、文明的影响。而且在一些国家的国民教育体系中，也较少涉及有关宗教的内容。因此，郁喆隽老师将从历史和文化的角度切入，大致介绍世界宗教的基本状况，并用大量的实例来说明什么是基督宗教、基督宗教的历史脉络、以及基督宗教对西方文明的塑造作用。
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TOP REVIEWS FROM 《新教伦理与资本主义精神》导读
郁老师好帅啊~~很赞的一门课程，可以看到老师用心准备了这门课程，并且郁老师个人的学识也让这门课程增色不少，强烈推荐~~
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