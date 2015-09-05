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Fudan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

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1 hour to complete

导论

1 hour to complete
5 videos (Total 38 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

韦伯和他的时代

2 hours to complete
6 videos (Total 61 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

宗教与资本主义

2 hours to complete
5 videos (Total 48 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

基督宗教与西方文明

2 hours to complete
4 videos (Total 43 min)

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