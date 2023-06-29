Meta
أساسيات البرمجة بلغة Kotlin
Meta

أساسيات البرمجة بلغة Kotlin

This course is part of مطور Meta لتطبيقات Android Professional Certificate

Taught in Arabic

Taught by Meta Staff

Instructor: Taught by Meta Staff

Included with Coursera Plus

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Course

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Beginner level

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24 hours (approximately)
Flexible schedule
Learn at your own pace

What you'll learn

  • التدرب على بناء الدوال واستخدامها

  • التدرب على أنواع مختلفة من المقارنات باستخدام العوامل

  • استخدام Kotlin لحل تحديات الترميز

  • مراجعة وتطبيق أساسيات البرمجة

Details to know

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Assessments

29 quizzes

Course

Gain insight into a topic and learn the fundamentals
Beginner level

Recommended experience

24 hours (approximately)
Flexible schedule
Learn at your own pace

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This course is part of the مطور Meta لتطبيقات Android Professional Certificate
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There are 4 modules in this course

في هذه الوحدة، سوف تبدأ بنظرة عامة على البرمجة بلغة Kotlin. بمجرد أن تصبح أكثر دراية بوظائف واستخدامات Kotlin، ستنتقل إلى التعرف على البرمجة بلغة Kotlin، واكتشاف واستكشاف المفاهيم الأساسية التي تدعم لغة برمجة Kotlin.

What's included

13 videos24 readings11 quizzes1 discussion prompt

في هذه الوحدة، ستتعرف على الدوال والفئات والكائنات. سوف تكتشف المزيد حول الدالة وكيفية إنشاء البرامج من الدوال. سوف تتعلم أيضًا كيفية استخدام الفئة والكائن والنوع أثناء كتابة التعليمات البرمجية. علاوة على ذلك، سوف تتدرب على كيفية استخدام الفئات والكائنات والأنواع.

What's included

11 videos17 readings9 quizzes

في هذه الوحدة، ستتعلم المزيد عن الفئات والكائنات المتقدمة في Kotlin. ستتعرف على List، وSet، وMap وكيفية استخدامها أثناء كتابة التعليمات البرمجية في Kotlin. ستتعرف أيضًا على المجموعات ومتى تستخدمها.

What's included

9 videos18 readings7 quizzes

في الوحدة الأخيرة، ستتعرف على التقييم المقدر بدرجات. بعد إكمال الوحدات الموجودة في هذه الوحدة، ستقوم بتجميع المهارات التي اكتسبتها من الدورة التدريبية لإنشاء تعليمة برمجية لمشروع "حساب مصرفي".

What's included

2 videos10 readings2 quizzes1 discussion prompt

Instructor

Taught by Meta Staff
Meta
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Offered by

Meta

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