أساسيات البرمجة بلغة Kotlin

تدرب وتوسع في أساسيات البرمجة التي تعتبر أساسية لأي لغة بالإضافة إلى الجوانب الفريدة لصيغة Kotlin. ستعمل مع أنواع البيانات والدوال والشروط والعوامل ومصفوفات المجموعات والمتغيرات وحلقات التكرار.
علاوة على ذلك، ستقوم بتعريف أنواع مختلفة من المتغيرات وتهيئتها وشرح نطاقها بالإضافة إلى إنشاء مصفوفات ومجموعات في Kotlin. ستقوم بإنشاء أنماط تدفق التحكم باستخدام الشروط وحلقات التكرار. ستكون هناك فرص للتدرب على استخدام البنى الهيكلية والفئات مع النظر في أفضل الحالات لكليهما. اكتشف طرقًا أعمق لاستخدام الكائنات في Kotlin من خلال استكشاف الواجهات والفئات. بعد إكمال هذه الدورة التدريبية، ستتمكن من: وصف الأنواع والمتغيرات الأساسية •شرح الأرقام في Kotlin •شرح الشروط •وصف كيفية استخدام حلقات التكرار •شرح مفهوم الدالة •التمييز بين المعلمة والوسيطة •توضيح أن الدالة يمكنها إرجاع قيمة ووصف كيفية القيام بذلك يعمل •شرح الفرق بين الفئة والكائن والنوع •التمييز بين مُعدِّلات الرؤية المختلفة •وصف استخدام المجموعات في البرمجة •تحديد نوع المجموعة الذي ينبغي استخدامها في أي موقف معين •شرح الفرق بين القائمة والمجموعة والخريطة •تجميع المهارات التي اكتسبتها من الدورة التدريبية لإنشاء التعليمات البرمجية لمشروع الحساب المصرفي. هذه دورة تدريبية للمبتدئين للمتعلمين الذين يرغبون في إعداد أنفسهم للعمل كمطوري Android باستخدام Kotlin. للنجاح في هذه الدورة التدريبية، لا يشترط امتلاكك لخبرة سابقة في تطوير الويب، ليس مطلوبًا سوى مهارات التنقل الأساسية عبر الإنترنت والحماس لخوض رحلة الترميز (أي، البرمجة).