By Анисимова А•
Nov 17, 2021
Курс был очень интересным и для меня совершенно новым. В принципе у меня появилось представление, что эта область довольно обширная. Теперь у меня есть в ней некоторые ориентиры.
By Dmitriy P•
Dec 30, 2021
Отличный курс, довольно много практики, много дополнительных материалов для изучения. Последняя лабораторная это вообще шедевр. Побольше бы такого! Спасибо за курс!
By Коробков В Н•
Jan 5, 2022
Было интересно, местами даже трудно, узнал много нового как по Windows так и по Linux