Chevron Left
Back to Операционные системы и вы: как стать опытным пользователем

Learner Reviews & Feedback for Операционные системы и вы: как стать опытным пользователем by Google

5.0
stars
16 ratings
3 reviews

About the Course

С помощью видеолекций и практических заданий в рамках этого курса вы познакомитесь с главными компонентами операционной системы и научитесь выполнять важнейшие операции по управлению программами и пользователями, а также настройке аппаратного ПО. А в конце мы расскажем вам, как этот материал может пригодиться вам при прохождении собеседования. В рамках этого курса вы сделаете следующее: ● Освоите навигацию по файловым системам Windows и Linux с помощью графического интерфейса и командной строки. ● Настроите пользователей, группы и разрешения для доступа к аккаунту. ● Потренируетесь в установке, настройке и удалении ПО в системах Windows и Linux. ● Настроите разделы диска и файловые системы. ● Узнаете, как работают системные процессы и как ими управлять. ● Познакомитесь с системными журналами и инструментами для удаленного подключения. ● Примерите на себя роль специалиста IT-поддержки и используете знания об операционных системах для устранения основных неполадок....

Top reviews

Filter by:

1 - 3 of 3 Reviews for Операционные системы и вы: как стать опытным пользователем

By Анисимова А

Nov 17, 2021

К​урс был очень интересным и для меня совершенно новым. В принципе у меня появилось представление, что эта область довольно обширная. Теперь у меня есть в ней некоторые ориентиры.

By Dmitriy P

Dec 30, 2021

О​тличный курс, довольно много практики, много дополнительных материалов для изучения. Последняя лабораторная это вообще шедевр. Побольше бы такого! Спасибо за курс!

By Коробков В Н

Jan 5, 2022

Было интересно, местами даже трудно, узнал много нового как по Windows так и по Linux

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder