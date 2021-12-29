About this Course

6,035 recent views
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Course 3 of 5 in the
IT-поддержка Google
Beginner Level
Approx. 35 hours to complete
Russian

Skills you will gain

  • Powershell
  • Интерфейс командной строки
  • Linux
  • Файловые системы Linux
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 3 of 5 in the
IT-поддержка Google
Beginner Level
Approx. 35 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

7 hours to complete

Навигация в системе

7 hours to complete
31 videos (Total 90 min), 10 readings, 5 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Пользователи и разрешения

4 hours to complete
16 videos (Total 67 min), 4 readings, 3 quizzes
Week
3

Week 3

7 hours to complete

Управление пакетами и программным обеспечением

7 hours to complete
16 videos (Total 58 min), 14 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

5 hours to complete

Файловые системы

5 hours to complete
16 videos (Total 52 min), 9 readings, 3 quizzes

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TOP REVIEWS FROM ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ВЫ: КАК СТАТЬ ОПЫТНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

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