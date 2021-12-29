С помощью видеолекций и практических заданий в рамках этого курса вы познакомитесь с главными компонентами операционной системы и научитесь выполнять важнейшие операции по управлению программами и пользователями, а также настройке аппаратного ПО. А в конце мы расскажем вам, как этот материал может пригодиться вам при прохождении собеседования.
This course is part of the IT-поддержка Google Professional Certificate
Offered By
About this Course
Skills you will gain
- Powershell
- Интерфейс командной строки
- Linux
- Файловые системы Linux
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Навигация в системе
Добро пожаловать! "Операционные системы" – третий курс программы сертификации специалистов IT-поддержки. В рамках первой недели вы получите общее представление об операционных системах Windows и Linux. Мы посмотрим, как устроены файлы и каталоги, а также изучим основные способы управления ими из графического интерфейса пользователя Windows (GUI), интерфейса командной строки Windows (CLI) и оболочки Linux. К концу этого модуля вы научитесь работать с файлами и каталогами, а также выполнять простейшие текстовые команды.
Пользователи и разрешения
На второй неделе курса мы узнаем, как настраивать профили пользователей и разрешения для них в ОС Windows и Linux. Для специалиста поддержки это очень важный навык. Пройдя этот модуль, вы научитесь добавлять, изменять и удалять пользователей на компьютере, а также настраивать доступ к отдельным файлам и папкам. Мы расскажем, как сделать это в графическом интерфейсе Windows и в интерфейсах командной строки Windows и Linux.
Управление пакетами и программным обеспечением
В рамках третьей недели курса мы научимся управлять пакетами и программным обеспечением в операционных системах Windows и Linux. Мы посмотрим, как устанавливаются пакеты, как выглядит управление устройствами и драйверами, а ещё познакомимся с различными способами упаковки и сжатия файлов. К концу этого модуля вы будете знать, как создавать, обновлять и удалять программное обеспечение с помощью графического интерфейса и командной строки Windows, а также оболочки Linux.
Файловые системы
В рамках четвертой недели курса мы познакомимся с файловыми системами в Windows и Linux. Вы узнаете, почему в разных ОС используются разные файловые системы. Мы поговорим о таких важных для специалиста IT-поддержки концепциях, как разбиение диска на разделы и виртуальная память. Ещё мы узнаем, как подключать и отключать файловые системы, устранять в них неполадки, а также о том, как следить за использованием диска. К концу этого модуля вы сможете самостоятельно разбить диск на разделы и отформатировать его как в Windows, так и в Linux.
Reviews
- 5 stars100%
TOP REVIEWS FROM ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ВЫ: КАК СТАТЬ ОПЫТНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Отличный курс, довольно много практики, много дополнительных материалов для изучения. Последняя лабораторная это вообще шедевр. Побольше бы такого! Спасибо за курс!
About the IT-поддержка Google Professional Certificate
Эта программа сертификации из пяти курсов предназначена для подготовки специалистов IT-поддержки начального уровня. Она построена на базе нового плана обучения, разработанного компанией Google. 80 % студентов в США отметили, что программа положительно повлияла на их карьеру: они нашли работу, получили повышение или открыли новый бизнес. Программа является частью инициативы Grow with Google, в рамках которой мы помогаем создавать экономические возможности для каждого. Подробнее…
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