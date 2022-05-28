В этом курсе мы переключимся с работы на одном компьютере на обслуживание целого парка устройств. Системное администрирование – это сфера в IT, связанная с поддержкой компьютерных систем в многопользовательской среде. Из этого курса вы узнаете о службах инфраструктуры, которые поддерживают работу любых организаций – от небольших компаний до огромных корпораций. Мы разберем облачные технологии: подробно рассмотрим управление ресурсами, инфраструктуру и не только. Вы научитесь настраивать серверы, использовать стандартные инструменты для управления компьютерами и пользовательскими данными, а также для организации эффективной работы сотрудников. Наконец, мы расскажем об аварийном восстановлении IT-инфраструктуры.
This course is part of the IT-поддержка Google Professional Certificate
Offered By
About this Course
Skills you will gain
- Резервное копирование.
- Работа со службами каталогов.
- Использование протокола LDAP.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Что такое системное администрирование?
"Системное администрирование" – третий курс программы сертификации специалистов IT-поддержки. В рамках первой недели вы получите общее представление об администрировании систем. Вы узнаете, какие бывают политики организаций и объекты IT-инфраструктуры, как готовить к работе аппаратное обеспечение и аккаунты пользователей, проводить текущее техническое обслуживание и устранять возможные неполадки. К концу этого модуля вы будете иметь четкое представление об обязанностях системного администратора. Приступим!
Сетевые службы и IT-инфраструктура
На второй неделе курса мы познакомимся с сетевыми службами и компонентами IT-инфраструктуры. Вы изучите компоненты IT-инфраструктуры и их роль в системном администрировании. Также мы поговорим о серверных операционных системах, виртуализации, сетевых службах, DNS-серверах для веб-сервисов и об устранении неполадок. К концу этого модуля вы получите представление об основных компонентах IT-инфраструктуры, задействованных в системном администрировании.
Программные и платформенные решения
На третьей неделе мы рассмотрим программные и платформенные решения: поговорим о том, каких видов они бывают и как ими управлять. Вы научитесь настраивать почтовые клиенты, сервисы безопасности, инструменты для работы с файлами, сервисы печати и платформенные решения. Также мы обсудим частые проблемы с платформенными сервисами и узнаем, как их устранить. К концу этого модуля вы будете представлять себе, как настроить компоненты IT-инфраструктуры и управлять ими, чтобы бизнес успешно развивался. Кроме того, вы узнаете, как защитить информацию и предоставить пользователям необходимые им приложения.
Службы каталогов
На четвертой неделе курса мы познакомимся со службами каталогов, уделив особое внимание двум самым популярным из них: Active Directory и OpenLDAP. Мы рассмотрим концепцию централизованного управления и узнаем, как она помогает системным администраторам обслуживать различные компоненты IT-инфраструктуры. К концу этого модуля вы научитесь добавлять пользователей, пароли, а также использовать групповые политики в Active Directory и OpenLDAP.
About the IT-поддержка Google Professional Certificate
Эта программа сертификации из пяти курсов предназначена для подготовки специалистов IT-поддержки начального уровня. Она построена на базе нового плана обучения, разработанного компанией Google. 80 % студентов в США отметили, что программа положительно повлияла на их карьеру: они нашли работу, получили повышение или открыли новый бизнес. Программа является частью инициативы Grow with Google, в рамках которой мы помогаем создавать экономические возможности для каждого. Подробнее…
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