About this Course

5,603 recent views
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Course 4 of 5 in the
IT-поддержка Google
Beginner Level
Approx. 28 hours to complete
Russian

Skills you will gain

  • Резервное копирование.
  • Работа со службами каталогов.
  • Использование протокола LDAP.
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 4 of 5 in the
IT-поддержка Google
Beginner Level
Approx. 28 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

Что такое системное администрирование?

4 hours to complete
16 videos (Total 44 min), 6 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

7 hours to complete

Сетевые службы и IT-инфраструктура

7 hours to complete
23 videos (Total 74 min), 6 readings, 10 quizzes
Week
3

Week 3

6 hours to complete

Программные и платформенные решения

6 hours to complete
16 videos (Total 45 min), 10 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

7 hours to complete

Службы каталогов

7 hours to complete
19 videos (Total 100 min), 11 readings, 6 quizzes

About the IT-поддержка Google Professional Certificate

IT-поддержка Google

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