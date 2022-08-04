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Back to Операційні системи і ви: як стати досвідченим користувачем

Learner Reviews & Feedback for Операційні системи і ви: як стати досвідченим користувачем by Google

About the Course

На основі відеолекцій, демонстрацій і практичних завдань у рамках цього курсу ви дізнаєтеся про основні компоненти операційної системи і про те, як виконувати такі важливі завдання, як керування програмним забезпеченням і користувачами та налаштування апаратного забезпечення. Пройшовши цей курс, ви зможете: ● виконувати навігацію файловими системами Windows і Linux за допомогою графічного інтерфейсу користувача та інтерпретатора командного рядка; ● виконувати налаштування користувачів, груп і дозволів для доступу до облікового запису; ● встановлювати, налаштовувати і видаляти програмне забезпечення в операційних системах Windows і Linux; ● виконувати налаштування розділів диска та файлових систем; ● розуміти, як працюють системні процеси та як ними керувати; ● працювати з системними журналами та інструментами віддаленого з’єднання; ● використовувати знання операційної системи для усунення поширених проблем у ролі фахівця з ІТ-підтримки....
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