Learner Reviews & Feedback for Операційні системи і ви: як стати досвідченим користувачем by Google
About the Course
На основі відеолекцій, демонстрацій і практичних завдань у рамках цього курсу ви дізнаєтеся про основні компоненти операційної системи і про те, як виконувати такі важливі завдання, як керування програмним забезпеченням і користувачами та налаштування апаратного забезпечення.
Пройшовши цей курс, ви зможете:
● виконувати навігацію файловими системами Windows і Linux за допомогою графічного інтерфейсу користувача та інтерпретатора командного рядка;
● виконувати налаштування користувачів, груп і дозволів для доступу до облікового запису;
● встановлювати, налаштовувати і видаляти програмне забезпечення в операційних системах Windows і Linux;
● виконувати налаштування розділів диска та файлових систем;
● розуміти, як працюють системні процеси та як ними керувати;
● працювати з системними журналами та інструментами віддаленого з’єднання;
● використовувати знання операційної системи для усунення поширених проблем у ролі фахівця з ІТ-підтримки....