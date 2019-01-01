Learner Reviews & Feedback for نماذج تقييم الأداء | Performance Management Models by Alfaisal University | KLD
About the Course
في ظل المنافسة الشرسة، تسعى الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها الاستراتيجية لتصل إلى النجاح المنشود والتفوق على منافسيها، وكي تتمكن من ذلك يجب عليها وضع معايير وأُسس لمراقبة تنفيذ تلك الخطط والأهداف على المدى القصير وعلى المدى البعيد، وذلك لمراقبة وقياس أداء العاملين وتقييمهم وتطوير أدائهم باستمرار، وأيضاً لتصحيح الانحرافات إن وجدت بهدف معالجة المشكلات في بدايتها قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى ضرر المؤسسة وربما انهيارها بأكملها على المدى البعيد.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان استيعاب والتعامل مع نماذج تقييم الأداء، أو كان مجال عملك يتطلب إتقان تلك المهارات وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك في فهم وتوظيف نماذج تقييم الأداء بشكل فعال ومؤثر ينعكس بنتائج ملموسة على أعمالك.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: مراحل عملية إدارة الأداء، فهم المقصود بوضع الأهداف الذكية، الفرق بين الكفاءة والفعالية في العملية الإدارية، النماذج المستخدمة في عملية إدارة الأداء، مفهوم عملية إدارة الأداء....