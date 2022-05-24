في ظل المنافسة الشرسة، تسعى الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها الاستراتيجية لتصل إلى النجاح المنشود والتفوق على منافسيها، وكي تتمكن من ذلك يجب عليها وضع معايير وأُسس لمراقبة تنفيذ تلك الخطط والأهداف على المدى القصير وعلى المدى البعيد، وذلك لمراقبة وقياس أداء العاملين وتقييمهم وتطوير أدائهم باستمرار، وأيضاً لتصحيح الانحرافات إن وجدت بهدف معالجة المشكلات في بدايتها قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى ضرر المؤسسة وربما انهيارها بأكملها على المدى البعيد.
نماذج تقييم الأداء | Performance Management ModelsAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة بالإدارة و الاداء
What you will learn
مراحل عملية إدارة الأداء.
النماذج المستخدمة في عملية إدارة الأداء، مفهوم عملية إدارة الأداء.
فهم المقصود بوضع الأهداف الذكية.
الفرق بين الكفاءة والفعالية في العملية الإدارية.
Skills you will gain
- الاداء
- إدارة الاداء
خبرة بالإدارة و الاداء
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
نماذج تقييم الأداء (Performance Management Models)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: مراحل عملية إدارة الأداء، فهم المقصود بوضع الأهداف الذكية، الفرق بين الكفاءة والفعالية في العملية الإدارية، النماذج المستخدمة في عملية إدارة الأداء، مفهوم عملية إدارة الأداء.
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