Learner Reviews & Feedback for مهارات إدارة التغيير الذاتي by Alfaisal University | KLD
About the Course
يمر الكثير منا بمراحل يسعى فيها إلى التغيير أو يُفرض عليه ذلك التغيير، لكن الدراسات تقول إن الغالبية العظمى من الناس تخشى التغيير وتقاومه بقوة، ولأن التغيير أصبح الحقيقة الوحيدة في عالمنا، فقد أصبح من الواجب على كل شخصٍ يسعى للنجاح في حياته الشخصية والمهنية اكتسابُ المهارة التي تجعل ذلك التغييرَ إيجابياً، سواء كانَ رغبةً منه في تغيير عادة سيئة لديه أم كان أمراً فُرضَ عليه لظرفٍ ما.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم مهارات إدارة التغيير الذاتي، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على العوامل الرئيسية والمهارات اللازمة لإدارة التغيير الذاتي بنجاح، فهم أسرار النجاح في تقبل التغيير وإدارته وأنماط التفكير المساندة له، شرح مفهوم إدارة التغيير وخطواته ومصادر التأثير في عملية التغيير، توضيح معنى التغيير وأنواعه وأنماط استجابتنا له....