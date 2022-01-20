يمر الكثير منا بمراحل يسعى فيها إلى التغيير أو يُفرض عليه ذلك التغيير، لكن الدراسات تقول إن الغالبية العظمى من الناس تخشى التغيير وتقاومه بقوة، ولأن التغيير أصبح الحقيقة الوحيدة في عالمنا، فقد أصبح من الواجب على كل شخصٍ يسعى للنجاح في حياته الشخصية والمهنية اكتسابُ المهارة التي تجعل ذلك التغييرَ إيجابياً، سواء كانَ رغبةً منه في تغيير عادة سيئة لديه أم كان أمراً فُرضَ عليه لظرفٍ ما.
مهارات إدارة التغيير الذاتيAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في التنمية البشرية وإدارة الذات
Skills you will gain
- مبادئ تنمية بشرية
- مهارات إدارة التغيير الذاتي
خبرة في التنمية البشرية وإدارة الذات
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
مهارات إدارة التغيير الذاتي
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على العوامل الرئيسية والمهارات اللازمة لإدارة التغيير الذاتي بنجاح، فهم أسرار النجاح في تقبل التغيير وإدارته وأنماط التفكير المساندة له، شرح مفهوم إدارة التغيير وخطواته ومصادر التأثير في عملية التغيير، توضيح معنى التغيير وأنواعه وأنماط استجابتنا له.
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