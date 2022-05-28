في المجال المهني، يجب أن نكون قادرين على برهنة أفكارنا بالحجج المنطقية بدون الدخول في مواضع جدال أو نزاع. سواء كنت تسعى إلى جمع الأموال لمنظمات غير ربحية، أو تقديم عرض عمل، أو اقتراح تغيير في سياسة الشركة، فعليك أن تُبرهِن على صحة حججك للنجاح في مسعاك. لذا، يجب أن يكون هدفك أثناء عرض موضوعك زيادة الوعي، وتحديد المشكلات الملِّحة، ومناقشة الحلول المناسبة، وتحديد خطوات معيَّنة للجمهور.
الخطابة الإقناعية: تحفيز الجماهير بالحجج المُقنِعة واللغة المؤثِّرةUniversity of Washington
About this Course
Skills you will gain
- Analytic Hierarchy Process
- Cognitive Information Processing
- Anti-Pattern
- Organizational Communication
Offered by
University of Washington
Founded in 1861, the University of Washington is one of the oldest state-supported institutions of higher education on the West Coast and is one of the preeminent research universities in the world.
Syllabus - What you will learn from this course
مرحبًا. فلنتطرَّق الآن إلى الحجج المُقنِعة.
في هذه الوحدة، سنركّز على الإستراتيجيات الأساسية المعنية بصياغة خُطَب إقناعية. عندما نتحدّث عن الخطابة الإقناعية، فعلينا التفكير في عنصرين، وهما: الحجج الدامغة والكتابة البلاغية. بعد استعراض المشكلات العامة للإقناع، يمكننا البدء ببعض أكثر أدوات الإقناع فاعلية، التي تتمثّل في الوضع الراهن والحجج الخاصة بالقضية. بحلول نهاية هذا الأسبوع، ستساعدك هاتان الفكرتان في اكتشاف العناصر المطلوبة لإقامة حجة (وتلك التي تُضعِفها) وكيفية عرض هذه الحجة. إذا أردتَ الحصول على بعض الملاحظات، يمكنك تحميل خُطبة تمهيدية ليتمكَّن أقرانك من مراجعتها.
صياغة الخُطَب الإقناعية
بعد وضع إستراتيجية أساسية، علينا الآن التفكير بشكلٍ أكبر في الجمهور وكيفية الاستجابة للمشكلات التي يطرحها. بالإضافة إلى ذلك، علينا صياغة الخُطبة بصورة منطقية. وسنستعرض أيضًا كيفية صياغة خُطَب متناغمة واضحة الأفكار ومحفِّزة ومُلهِمة. بحلول نهاية الأسبوع، ستحظى بعددٍ من الأساليب التي ستساعدك على إثبات موقفك بطريقة تشجِّع الجمهور على الاتفاق معك وتأييدك بدلاً من معارضتك. إذا أردتَ تنمية هذه المهارات، فعليك المشاركة في أنشطة تحليل الخُطَب.
اللغة الإستراتيجية والتحفيزية
في هذه الوحدة، سننتقل من الأفكار المُقنِعة إلى صياغة الحجج والخُطَب المكتملة. أعتقد أنّ على الجميع التأنّي في التعرُّف على المغالطات التي تعرَّضنا لها بالنقاش في هذه الوحدة. بوجهٍ عام، قد تتحسَّن نوعية الحجج والأسباب إذا استوعب جميع المتحدِّثين معنى هذين المفهومين بشكلٍ أفضل. فجميعنا يعلم أنّ الإقناع لا يدور حول تقديم حجج مًقنِعة فحسب، بل إنّه يرتكز على اللغة الجذّابة والأساليب البلاغية الإستراتيجية أيضًا. عندما يفكّر الناس في أشهر الخُطَب في التاريخ، فإنّهم غالبًا ما يتذكَّرون الخُطَب ذات الأساليب الغنية والجذّابة. بحلول نهاية هذا الأسبوع، سيكون لديك قائمة من الإستراتيجيات المُصمَّمة لمساعدتك في تجنّب المغالطات وإثبات موقفك في الخُطب بالاستعانة بالأساليب الإستراتيجية الجذّابة لغويًا. إذا أردتَ الحصول على بعض الملاحظات من أقرانك، يمكنك تحميل مسودة تدريبية لخُطبتك المُقنِعة حتى يتمكَّن زملاؤك من مراجعتها، ويمكنك أيضًا الاشتراك في بعض أنشطة كتابة الخُطَب.
الإلقاء المُقنِع
في هذه الوحدة، سنُنهي موضوعنا حول الخطابة الإقناعية. سنتحدَّث عن لفظة "إممم" البغيضة، التي تُفسِد خُطَب العديد من المتحدِّثين والتي تمثِّل مشكلة جديرة بالدراسة. وسنستعرض أيضًا بعض النصائح لمساعدتك على الحد من التعرُّض لأي شكل من أشكال اضطرابات طلاقة الكلام. وسنقضي بعض الوقت في تناول بعض ممارسات الإلقاء الجيد. وأخيرًا، سنستكشف بعض النماذج لمحاكاتها. بحلول نهاية الأسبوع، ستكون قد تعلَّمت طريقتين من طرق الخطابة لإضفاء طابع الثقة والإقناع على كل خُطبة تلقيها. إذا أردتَ بعض الملاحظات، يمكنك تحميل نموذج تدريبي على إحدى الخُطَب الإقناعية حتى يتمكَّن زملاؤك من مراجعته.
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