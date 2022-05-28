About this Course

10,989 recent views
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Beginner Level
Approx. 16 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Analytic Hierarchy Process
  • Cognitive Information Processing
  • Anti-Pattern
  • Organizational Communication
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 16 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Washington

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up99%(1,413 ratings)
Week
1

Week 1

3 hours to complete

مرحبًا. فلنتطرَّق الآن إلى الحجج المُقنِعة.‏

3 hours to complete
15 videos (Total 56 min), 5 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

صياغة الخُطَب الإقناعية

4 hours to complete
13 videos (Total 53 min), 8 readings, 4 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

اللغة الإستراتيجية والتحفيزية

3 hours to complete
13 videos (Total 58 min), 5 readings, 4 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

الإلقاء المُقنِع

3 hours to complete
10 videos (Total 41 min), 5 readings, 3 quizzes

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