تتعدد تعريفات الطاقة الإيجابية (Positive Energy)، فأحد التعريفات يُشير إلى أنها حالة الرضا والسلام التي تنتج من علاقة الفرد مع ربه أو التي تنشأ من التأمل، ويُعرفها الآخرون على أنها حالة الرضا التي تنشأ حسب الموقف، وفي النهاية كل فرد هو المسؤول وحده عن توليد تلك الطاقة داخله.
الطاقة الإيجابية | Positive EnergyAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في التنمية البشرية والمجال النفسي
Skills you will gain
- مبادئ تنمية بشرية
- مبادئ التعامل مع الأمور النفسية
خبرة في التنمية البشرية والمجال النفسي
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
الطاقة الإيجابية
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الطاقة السلبية، كيفية شحن الطاقة الإيجابية، التعرف على الأشياء القاتلة للطاقة الإيجابية، توضيح مفهوم الطاقة الإيجابية.
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