Learner Reviews & Feedback for الطاقة الإيجابية | Positive Energy by Alfaisal University | KLD
About the Course
تتعدد تعريفات الطاقة الإيجابية (Positive Energy)، فأحد التعريفات يُشير إلى أنها حالة الرضا والسلام التي تنتج من علاقة الفرد مع ربه أو التي تنشأ من التأمل، ويُعرفها الآخرون على أنها حالة الرضا التي تنشأ حسب الموقف، وفي النهاية كل فرد هو المسؤول وحده عن توليد تلك الطاقة داخله.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الطاقة الإيجابية، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الطاقة السلبية، كيفية شحن الطاقة الإيجابية، التعرف على الأشياء القاتلة للطاقة الإيجابية، توضيح مفهوم الطاقة الإيجابية....